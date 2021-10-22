Metropolitana

EstensioneSaint-Lazare > Mairie de Saint-Ouen

Finanziamenti e attori

I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.

Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:

  • assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
  • guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
  • studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
  • finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture

1380 milioni di euro (valore 2012) finanziati dalla Société des Grands Projets (SGP) (58,9%), dalla Città di Parigi (21,3%), dalla Regione Île-de-France (13,6%), dal dipartimento Hauts-de-Seine (3,1%) e dal dipartimento Seine-Saint-Denis (3,1%).

Materiale rotabile

619 milioni di euro (valore 2015) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités

Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

