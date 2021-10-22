Finanziamenti e attori
Il cast
I proprietari congiunti del progetto sono Île-de-France Mobilités e RATP.
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:
- assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
- guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria,
- studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità,
- finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture
1380 milioni di euro (valore 2012) finanziati dalla Société des Grands Projets (SGP) (58,9%), dalla Città di Parigi (21,3%), dalla Regione Île-de-France (13,6%), dal dipartimento Hauts-de-Seine (3,1%) e dal dipartimento Seine-Saint-Denis (3,1%).
Materiale rotabile
619 milioni di euro (valore 2015) finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités