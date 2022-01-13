EstensioneMontrouge > Bagneux

La linea 4 della metropolitana collegava Porte de Clignancourt (Parigi 18) a Mairie de Montrouge (92). Questa linea è la più interconnessa alla rete di trasporto (stazioni, metropolitana, RER, treno). Dopo l'estensione da Porte d'Orléans a Mairie de Montrouge inaugurata nel 2013, l'estensione a Bagneux (92) consente di creare un collegamento efficiente tra Bagneux e Parigi e di collegare la rete di trasporto pubblico esistente con la linea 15 della metropolitana.

Parallelamente alla sua estensione, la linea 4 è stata oggetto di un progetto di automazione completa, sul modello di quanto realizzato sulla linea 1.