EstensioneMontrouge > Bagneux

La linea 4 della metropolitana collegava Porte de Clignancourt (Parigi 18) a Mairie de Montrouge (92). Questa linea è la più interconnessa alla rete di trasporto (stazioni, metropolitana, RER, treno). Dopo l'estensione da Porte d'Orléans a Mairie de Montrouge inaugurata nel 2013, l'estensione a Bagneux (92) consente di creare un collegamento efficiente tra Bagneux e Parigi e di collegare la rete di trasporto pubblico esistente con la linea 15 della metropolitana.

Parallelamente alla sua estensione, la linea 4 è stata oggetto di un progetto di automazione completa, sul modello di quanto realizzato sulla linea 1.

Immagine 1 di 4

Stazione di Bagneux - Lucie Aubrac © Île-de-France Mobilités

Ulteriori informazioni sull'automazione della linea 4
Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento Hauts-de-Seine
RATP
Île-de-France Mobilités

Trama

Figure chiave

20 minuti

approssimativamente tra Bagneux e Châtelet-Les Halles

41 400

Abitanti e posti di lavoro serviti

2

Nuove stazioni

3 min 20

tra il municipio di Montrouge e Bagneux

Calendario

  1. 2011
    Progetto preliminare
  2. 2012
    Inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità
  3. 2013-2014
    Studi pre-progetto e di progetto
  4. 2015-2020
    Opere
  5. 13 gennaio 2022
    Messa in servizio
  6. 19 gennaio 2024
    Automazione completa della linea