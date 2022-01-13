EstensioneMontrouge > Bagneux

La linea 4 della metropolitana collegava Porte de Clignancourt (Parigi 18) a Mairie de Montrouge (92). Questa linea è la più interconnessa alla rete di trasporto (stazioni, metropolitana, RER, treno). Dopo l'estensione da Porte d'Orléans a Mairie de Montrouge inaugurata nel 2013, l'estensione a Bagneux (92) consente di creare un collegamento efficiente tra Bagneux e Parigi e di collegare la rete di trasporto pubblico esistente con la linea 15 della metropolitana.
Parallelamente alla sua estensione, la linea 4 è stata oggetto di un progetto di automazione completa, sul modello di quanto realizzato sulla linea 1.
Trama
Figure chiave
20 minuti
approssimativamente tra Bagneux e Châtelet-Les Halles
41 400
Abitanti e posti di lavoro serviti
2
Nuove stazioni
3 min 20
tra il municipio di Montrouge e Bagneux
Calendario
- 2011Progetto preliminare
- 2012Inchiesta pubblica e dichiarazione di pubblica utilità
- 2013-2014Studi pre-progetto e di progetto
- 2015-2020Opere
- 13 gennaio 2022Messa in servizio
- 19 gennaio 2024Automazione completa della linea