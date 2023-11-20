I risultati della consultazione sono online!

Dal 30 maggio al 1 luglio 2016, il progetto di una stazione e di un polo degli autobus sul proprio sito è stato oggetto di una consultazione preliminare che ha permesso di informare sul progetto e di raccogliere l'opinione di quasi 250 persone.

Questi pareri sono stati emessi nel contesto dei due incontri e del workshop, che si sono svolti sul campo, dell'incontro pubblico, dell'incontro dei principali attori e di tutte le modalità di partecipazione messe a disposizione del pubblico.

I pareri espressi durante la consultazione mostrano un sostegno generale al progetto e un accordo sul percorso delle sequenze 1, 2 e 3 (cioè dalla stazione di Mantes-la-Jolie al settore ospedaliero). Anche gli sviluppi proposti per il polo della stazione sono stati ben accolti con alcune richieste riguardanti usi particolari.

Il 6 dicembre 2016, il Consiglio STIF ha adottato i risultati della consultazione del progetto della stazione e del polo degli autobus nel proprio sito di Le Mantois e ha deciso di continuare il progetto tenendo conto dei ricchi e numerosi scambi.

Il resto degli studi sarà condotto dalla Communauté d'Agglomération Grand Paris Seine et Oise, in collaborazione con lo STIF. Il pubblico sarà tenuto informato sullo stato di avanzamento del progetto.

Vi invitiamo a scoprire la valutazione, la sintesi e gli allegati della relazione di consultazione.