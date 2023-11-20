Polo della stazioneBus Mantois

Polo - Stazione

Per soddisfare le esigenze esistenti in termini di servizio di trasporto pubblico e per sostenere l'arrivo dell'estensione della RER E e dei vari progetti di sviluppo urbano previsti sul territorio di Le Mantois, STIF e i suoi partner prevedono di creare un autobus sul proprio sito e di riqualificare il polo della stazione di Mantes-la-Jolie.

Questo nuovo collegamento di alta qualità, veloce e regolare contribuirà a migliorare le condizioni di viaggio servendo il polo della stazione di Mantes-la-Jolie, il quartiere Val-Fourré, il futuro eco-distretto fluviale e Rosny-sur-Seine.

Al fine di facilitare la coabitazione dei diversi usi e di accogliere l'aumento del numero di passeggeri all'orizzonte dell'estensione della RER E verso ovest, si prevede anche di riqualificare l'intero polo della stazione di Mantes-la-Jolie.

Figure chiave

27000Viaggiatori

previsto al giorno

1 polo della stazioneaccessibile a tutti

utenti di autobus, pedoni, ciclisti, automobilisti, taxi

Circa 500posti auto

supplementare

7500Viaggiatori

previsto al giorno

13 stazioniper 5,4km

Trama

20 minutiCapolinea

al capolinea

Un autobus tuttoda 7 a 8 min

nelle ore di punta

Strutture e impiantiCycacles

in corso

Nuovi veicolidi ultimo

Generazione

Programma provvisorio

  • 2014-2015: Studi preliminari / Schema
  • 2016: consultazione
  • 2018-2020: schema a blocchi
  • 2022 – 2023: Progetto preliminare
  • Orizzonte 2027: messa in servizio del nuovo grande hub di Mantes-la-Jolie

Finanza e attori

Finanza

L'importo totale del progetto dell'autobus dedicato e del polo della stazione è di 69 milioni di euro in questa fase degli studi, escludendo l'investimento previsto biglietto del progetto di estensione della RER E.

Attori

Il dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali del progetto della stazione e del polo degli autobus sul proprio sito di Le Mantois è stato realizzato dallo STIF, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France. I finanziatori sono la Regione Île-de-France, il Dipartimento degli Yvelines e la Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise.

I comuni di Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville e Rosny-sur-Seine, interessati dal progetto, sono associati all'intero progetto, così come l'Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), incaricato dal 2008 di pilotare l'operazione di interesse nazionale Seine Aval.