Polo della stazioneBus Mantois

Il dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali del progetto della stazione e del polo degli autobus sul proprio sito di Le Mantois è stato realizzato dallo STIF, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France. I finanziatori sono la Regione Île-de-France, il Dipartimento degli Yvelines e la Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise.

I comuni di Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville e Rosny-sur-Seine, interessati dal progetto, sono associati all'intero progetto, così come l'Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), incaricato dal 2008 di pilotare l'operazione di interesse nazionale Seine Aval.