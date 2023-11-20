Polo della stazioneBus Mantois

Pubblicato su
I risultati della consultazione sono online!
27000Viaggiatori
1 polo della stazioneaccessibile a tutti
Circa 500posti auto
7500Viaggiatori
13 stazioniper 5,4km
20 minutiCapolinea
Un autobus tuttoda 7 a 8 min
Strutture e impiantiCycacles
Nuovi veicolidi ultimo
- 2014-2015: Studi preliminari / Schema
- 2016: consultazione
- 2018-2020: schema a blocchi
- 2022 – 2023: Progetto preliminare
- Orizzonte 2027: messa in servizio del nuovo grande hub di Mantes-la-Jolie
Finanza
L'importo totale del progetto dell'autobus dedicato e del polo della stazione è di 69 milioni di euro in questa fase degli studi, escludendo l'investimento previsto biglietto del progetto di estensione della RER E.
Attori
Il dossier degli obiettivi e delle caratteristiche principali del progetto della stazione e del polo degli autobus sul proprio sito di Le Mantois è stato realizzato dallo STIF, l'autorità organizzatrice dei trasporti dell'Île-de-France. I finanziatori sono la Regione Île-de-France, il Dipartimento degli Yvelines e la Comunità urbana della Grande Parigi Senna e Oise.
I comuni di Mantes-la-Jolie, Mantes-la-Ville e Rosny-sur-Seine, interessati dal progetto, sono associati all'intero progetto, così come l'Etablissement Public d'Aménagement du Mantois Seine Aval (EPAMSA), incaricato dal 2008 di pilotare l'operazione di interesse nazionale Seine Aval.