Partecipa alla consultazione dal 30 maggio al 1 luglio 2016
Pubblicato su
aprile 15, 2016
Tra il 30 maggio e il 1 luglio 2016, un incontro pubblico, incontri sul campo (mercato, workshop) e documenti informativi consentono di conoscere il progetto ed esprimere la propria opinione in merito.
Appuntamento durante i vari incontri con il pubblico: (foto)
Potrai anche esprimerti:
Pubblicando la tua opinione sul sito web del progetto. Dal 30 maggio 2016, e per tutta la durata della consultazione, potrai partecipare direttamente sul sito web del progetto. Dedicato al progetto, ti permetterà di trovare le informazioni essenziali sul progetto di autobus nel proprio sito e polo della stazione di Mantois.
Compilando il coupon staccabile presente sul documento informativo e inviandolo a noi senza affrancatura, tra il 30 maggio e il 1 luglio 2016.
Anche gli attori economici e sociali saranno particolarmente sollecitati nel contesto di un incontro che consentirà loro di esprimersi sulle condizioni di trasporto dei loro clienti, dipendenti o utenti.
Puoi anche ottenere informazioni nei municipi dove saranno disponibili mostre e documenti informativi.