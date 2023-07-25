La dichiarazione di progetto è stata approvata il 12 luglio 2022
Data di pubblicazione: 27 luglio 2022
Dopo l'inchiesta pubblica tenutasi da martedì 1 febbraio a mercoledì 2 marzo 2022 e che ha raccolto 140 osservazioni, e dopo aver preso atto del rapporto della commissione d'inchiesta pubblicato il 30 marzo 2022, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités si è riunito il 12 luglio 2022 per agire sul follow-up del progetto.
Il Consiglio ha approvato la dichiarazione di progetto con le risposte alle due raccomandazioni formulate dal Commissario per le indagini.
Trovate qui sotto:
- La relazione del commissario inquirente.
- Le conclusioni e i pareri del commissario istruttore sulla compatibilità del PLU di Melun e le conclusioni.
- Il parere del commissario inquirente sull'utilità pubblica.
- La dichiarazione di progetto sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Melun.
- L'allegato alla dichiarazione di progetto sul progetto di riqualificazione della stazione di Melun.