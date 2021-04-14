Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare de Melun

Con quasi 50.000 passeggeri al giorno, la stazione di Melun è uno dei principali punti di attraversamento dell'Île-de-France. Oggi, di fronte al continuo aumento del numero di passeggeri e alle infrastrutture che necessitano di modernizzazione, si è resa necessaria la riqualificazione del polo della stazione.

Stato
Regione Île-de-France
Dipartimento di Seine et Marne
Comunità di agglomerazione Melun Val de Seine
SPL Melun Val de Seine Aménagement
SNCF Stazioni & Collegamenti
Île-de-France Mobilités

Le opere

Il lavoro è organizzato in diverse aree, tra cui il dominio ferroviario, gli spazi urbani, nonché progetti correlati. Per ridurre al minimo l'impatto su viaggiatori e residenti, vengono effettuati gradualmente.

Calendario

Finanziamenti e attori
  1. 2017
    Approvazione del File degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP)
  2. 2018
    Consultazione preliminare
  3. 2018 - 2021
    Studi preliminari (schema a blocchi)
  4. aprile 14, 2021
    Convalida dello schema concettuale e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  5. 2021 - 2023
    Studi dettagliati (progetto preliminare)
  6. Inizio 2022
    Inchiesta pubblica
  7. 12 luglio 2022
    Dichiarazione di progetto del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
  8. 2022 - 2024
    Studi di lavoro (Progetto)
  9. 2023 -2024
    Lavori preparatori
  10. Oggi
    2024 - 2030
    Lavori infrastrutturali e progressiva messa in servizio degli impianti del Polo
  11. 2030
    Messa in servizio completa degli impianti del polo