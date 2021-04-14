RiqualificazionePôle-gare de Melun

Con quasi 50.000 passeggeri al giorno, la stazione di Melun è uno dei principali punti di attraversamento dell'Île-de-France. Oggi, di fronte al continuo aumento del numero di passeggeri e alle infrastrutture che necessitano di modernizzazione, si è resa necessaria la riqualificazione del polo della stazione.
Le opere
Il lavoro è organizzato in diverse aree, tra cui il dominio ferroviario, gli spazi urbani, nonché progetti correlati. Per ridurre al minimo l'impatto su viaggiatori e residenti, vengono effettuati gradualmente.
Calendario
- 2017Approvazione del File degli Obiettivi e delle Caratteristiche Principali (DOCP)
- 2018Consultazione preliminare
- 2018 - 2021Studi preliminari (schema a blocchi)
- aprile 14, 2021Convalida dello schema concettuale e del fascicolo di indagine di pubblica utilità da parte del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 2021 - 2023Studi dettagliati (progetto preliminare)
- Inizio 2022Inchiesta pubblica
- 12 luglio 2022Dichiarazione di progetto del Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités
- 2022 - 2024Studi di lavoro (Progetto)
- 2023 -2024Lavori preparatori
- Oggi2024 - 2030Lavori infrastrutturali e progressiva messa in servizio degli impianti del Polo
- 2030Messa in servizio completa degli impianti del polo