Finanziamenti e attori

Attore storico nella rete di trasporto dell'Île-de-France, SNCF gestisce le 5 linee RER dell'Île-de-France (compresa la RER D che serve la stazione di Melun), di cui 2 congiuntamente con RATP e le 9 linee Transilien. Ciò rappresenta quasi 3,2 milioni di residenti dell'Ile-de-France trasportati ogni giorno. Inoltre, SNCF mantiene, sviluppa, modernizza le stazioni e la rete ferroviaria. Commercializza gli spazi delle stazioni e l'accesso alla rete ferroviaria per tutte le aziende di trasporto passeggeri e merci. Attraverso le sue missioni, è anche un attore importante nella mobilità sostenibile, che contribuisce alla sicurezza, alla qualità, alla regolarità e al comfort del servizio ferroviario francese