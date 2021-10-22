Finanziamenti e attori
Il costo del progetto e il suo finanziamento
Il costo totale del progetto è stimato in questa fase degli studi (studi preliminari noti come "Schema di principio") in 160 milioni di euro IVA esclusa (alle condizioni economiche del 2019). Il costo è così ripartito:
- Zona ferroviaria (settore stazione escluso tunnel ciclabile): 112 milioni di euro
- Zona nord (settore nord e tunnel ciclabile): 15 milioni di euro
- Zona sud (settore sud compreso il parcheggio): 33M€
Nell'ambito del progetto Pôle sono stati mobilitati diversi tipi di finanziamento:
- Programma PEM Contratto di Piano Stato-Regione (CPER)
- Contratto di Piano Stato-Regione (CPER) Programma Stazioni
- Piano generale per l'accessibilità (SDA)
- Finanziamento IDFM cosiddetto "Common Law" (sovvenzioni)
- Finanziamento ammissibile per il contratto IDFM – SNCF (2020 – 2024) e il contratto successivo.
Gli attori del progetto
La riqualificazione del Cluster è guidata da diversi attori chiamati "Project Owner":
- Île-de-France Mobilités gestisce il coordinamento degli studi, dalla fase degli studi di opportunità e fattibilità (dossier di obiettivi e caratteristiche principali) alla fase di studio dettagliato (progetto preliminare)
- SNCF – Gares & Connexions gestisce gli studi e le opere della zona ferroviaria (settore delle stazioni escluso tunnel, biciclette)
- La comunità di agglomerazione Melun Val de Seine sta conducendo studi e lavori sul resto del cluster (settore nord, settore sud e tunnel ciclabile)
Gli studi del progetto sono condotti in stretta collaborazione con le autorità locali: le città di Melun, Dammarie-les-Lys e La Rochette, la comunità di agglomerazione di Melun Val de Seine e il dipartimento di Seine-et-Marne.
Il progetto è finanziato da: lo Stato, la Regione Île-de-France, il Consiglio dipartimentale Seine-et-Marne, la Comunità di agglomerazione Melun Val de Seine, SNCF – Gares & Connexions, Île-de-France Mobilités.
Attraverso il Contratto di Piano Stato-Regione 2015-2020 (CPER) che mobilita 7,6 miliardi di euro, lo Stato contribuisce alla modernizzazione e allo sviluppo delle linee di trasporto nell'Île-de-France per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France. In questo contesto, lo Stato e la Regione definiscono le rispettive quote di investimento per la realizzazione del Polo di Melun.
La regione Île-de-France è il principale finanziatore dello sviluppo dei trasporti nell'Île-de-France. Contribuisce alla creazione o all'estensione di numerose linee metropolitane, all'ammodernamento delle linee RER e allo sviluppo delle stazioni dell'Île-de-France. La sua priorità: migliorare la qualità della vita dei residenti dell'Ile-de-France sviluppando il trasporto nelle periferie. Attualmente partecipa al finanziamento di studi per la riqualificazione del Pôle de Melun.
Il Dipartimento di Seine-et-Marne promuove servizi locali per promuovere la mobilità in Seine-et-Marne: Seine-et-Marne Express, trasporto su richiesta, trasporto scolastico e Pam 77, trasporto per persone a mobilità ridotta. Sostiene numerosi progetti nella regione Seine-et-Marne insieme a vari partner.
Mobilitata per rendere il Polo di Melun il cuore dell'agglomerato collegando i diversi modi di trasporto (treni, autobus, automobili, taxi, biciclette, pedoni ...) e un nuovo quartiere degli affari che crea ricchezza e posti di lavoro, la Comunità di agglomerazione Melun Val-de-Seine è impegnata nella riflessione intorno al Polo di Melun.
Attore storico nella rete di trasporto dell'Île-de-France, SNCF gestisce le 5 linee RER dell'Île-de-France (compresa la RER D che serve la stazione di Melun), di cui 2 congiuntamente con RATP e le 9 linee Transilien. Ciò rappresenta quasi 3,2 milioni di residenti dell'Ile-de-France trasportati ogni giorno. Inoltre, SNCF mantiene, sviluppa, modernizza le stazioni e la rete ferroviaria. Commercializza gli spazi delle stazioni e l'accesso alla rete ferroviaria per tutte le aziende di trasporto passeggeri e merci. Attraverso le sue missioni, è anche un attore importante nella mobilità sostenibile, che contribuisce alla sicurezza, alla qualità, alla regolarità e al comfort del servizio ferroviario francese
In qualità di autorità organizzatrice della mobilità nell'Île-de-France, Île-de-France Mobilités immagina, organizza e finanzia soluzioni innovative per soddisfare tutte le forme di mobilità. A tal fine, ha intrapreso un ambizioso programma di modernizzazione dei trasporti (nuovi treni e autobus, rafforzamento delle linee di autobus,...). Île-de-France Mobilités investe costantemente per migliorare l'accessibilità nelle stazioni, il che contribuisce a migliorare il comfort di viaggio di tutti i residenti dell'Ile-de-France. Sono inoltre impiegate maggiori risorse per migliorare la sicurezza dei passeggeri (rafforzamento della presenza umana sul terreno, sviluppo della videoprotezione, ecc.). Île-de-France Mobilités pensa anche alla mobilità nel senso più ampio offrendo ai residenti dell'Ile-de-France nuove soluzioni di mobilità per i loro viaggi: park and ride, parcheggi per biciclette con spazi Véligo vicino alle stazioni, sviluppo di spazi di micro-working nelle stazioni, ecc.