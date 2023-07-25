Dal 29 gennaio al 2 marzo 2018, partecipa alla consultazione

Data di pubblicazione: 14 dicembre 2017

Con oltre 43.000 passeggeri giornalieri, la stazione di Melun è un centro attraente in tutta la regione dell'Île-de-France. Entro il 2030, l'utenza al polo della stazione di Melun aumenterà di oltre il 30% a causa dell'arrivo di nuovi progetti di trasporto e dello sviluppo urbano del settore. Tuttavia, il polo della stazione di Melun soffre di diverse difficoltà e non soddisfa le esigenze di viaggio attuali e future.

Île-de-France Mobilités e i suoi partner propongono di ripensare il layout e il funzionamento della stazione per migliorare il viaggio quotidiano dei passeggeri dentro e intorno alla stazione.

Oggi, questo progetto viene presentato al pubblico durante la consultazione dal 29 gennaio al 2 marzo 2018.

La consultazione è un momento di informazione e scambio tra i partner del progetto e il pubblico e mira a raccogliere le opinioni di tutti: viaggiatori, abitanti, dipendenti, associazioni, ecc. per poi arricchire il progetto integrando al meglio le esigenze e le aspettative espresse.

Tutto quello che c'è da sapere sulla consultazione