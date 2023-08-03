Newsletter n°2: leggi il nostro feedback sull'inchiesta pubblica
30 marzo 2023
La seconda newsletter del progetto di riqualificazione del Polo di Melun è ora disponibile!
Quest'ultimo ripercorre l'inchiesta pubblica tenutasi nel 2022 e che ha permesso al progetto di essere dichiarato di pubblica utilità.
Spostamenti all'interno della stazione, traffico stradale, ambiente di vita, sicurezza, lavori: trovate in questo secondo numero tutte le risposte alle domande poste durante l'indagine.
La lettera è disponibile anche in versione cartacea nei municipi di Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette e presso la sede della Communauté d'Agglomération Melun Val de Seine.