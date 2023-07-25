Il pacchetto informativo è fuori!

Data di pubblicazione: 19 gennaio 2022

Dal 1 febbraio al 2 marzo si svolgerà l'inchiesta pubblica sulla riqualificazione del polo della stazione di Melun, un progetto volto a facilitare gli spostamenti quotidiani!

Con 45.000 passeggeri al giorno, la stazione di Melun è la più trafficata di Seine-et-Marne. Tuttavia, non soddisfa le esigenze di viaggio.

Con lo sviluppo del territorio, si prevede un aumento del 30% del numero di passeggeri entro il 2030 alla stazione di Melun.

Il progetto consiste nella creazione di un vero e proprio hub di trasferimento accessibile e adattato all'evoluzione urbana del quartiere della stazione e dell'agglomerato: