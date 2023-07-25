Un ultimo momento di scambio e dialogo costruttivo

Data di pubblicazione: 14 febbraio 2018

Ieri, più di cento persone sono venute a Melun per informarsi, porre le loro domande e dare la loro opinione sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Melun.

Le discussioni con il team di progetto hanno permesso di chiarire le differenze tra i tre scenari di attraversamento ferroviario e di approfondire il tema dell'accessibilità e dei servizi intorno alla stazione. Quest'ultima riunione della consultazione ha permesso di raccogliere molte opinioni sul progetto. Questi pareri saranno inclusi nel bilancio della consultazione che alimenterà i futuri studi sul progetto.

La consultazione sul progetto di sviluppo del polo della stazione di Melun durerà fino al 2 marzo 2018. Île-de-France Mobilités invita tutti coloro che sono interessati al futuro della stazione ferroviaria di Melun a esprimere la propria opinione.