Ricchi scambi dal laboratorio-passeggiata

Data di pubblicazione: 12 febbraio 2018

Île-de-France Mobilités ringrazia i partecipanti al workshop-passeggiata che si è svolto sabato 10 febbraio. Questo incontro ha inizialmente permesso ai partecipanti di fare una diagnosi del funzionamento e delle caratteristiche della stazione di Melun (piazzale, traffico stradale, stazioni degli autobus, ecc.).

In una seconda fase, i venti partecipanti si sono incontrati in una stanza vicina per lavorare e discutere gli sviluppi previsti e l'opportunità dei diversi scenari di attraversamento ferroviario.

Île-de-France Mobilités desidera ringraziare tutti i partecipanti!

Il rapporto sarà disponibile a breve.