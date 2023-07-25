Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare de Melun

Continua a fornire feedback fino al 2 marzo 2018

Pubblicato su

  -  

Aggiornato il

Data di pubblicazione: 26 febbraio 2018

Fino al 2 marzo 2018 si terrà la consultazione sul progetto di sviluppo del polo della stazione di Melun.

Île-de-France Mobilités invita tutti coloro che sono interessati al futuro della stazione ferroviaria di Melun a esprimere la propria opinione.

Le opinioni espresse saranno prese in considerazione nella relazione sulla consultazione elaborata e resa pubblica da Île-de-France Mobilités al termine della consultazione.

Per ulteriori informazioni, puoi:

Per esprimersi:

  • Invia la tua recensione sul modulo di notifica
  • Compila il coupon-T, allegato alla brochure informativa, e invialo per posta (gratuito)