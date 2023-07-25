Continua a fornire feedback fino al 2 marzo 2018
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 26 febbraio 2018
Fino al 2 marzo 2018 si terrà la consultazione sul progetto di sviluppo del polo della stazione di Melun.
Île-de-France Mobilités invita tutti coloro che sono interessati al futuro della stazione ferroviaria di Melun a esprimere la propria opinione.
Le opinioni espresse saranno prese in considerazione nella relazione sulla consultazione elaborata e resa pubblica da Île-de-France Mobilités al termine della consultazione.
Per ulteriori informazioni, puoi:
- Consulta la pagina dedicata al progetto
- Scarica la brochure informativa
- Guarda il filmato del progetto
Per esprimersi:
- Invia la tua recensione sul modulo di notifica
- Compila il coupon-T, allegato alla brochure informativa, e invialo per posta (gratuito)