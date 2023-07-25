Il Consiglio di amministrazione di Île-de-France mobilités si è riunito il 14 aprile

Data di pubblicazione: 15 aprile 2021

Mercoledì 14 aprile 2021, il Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités ha votato lo schema di principio del progetto di riqualificazione del cluster di Melun e il file di inchiesta pubblica.

Il Consiglio di amministrazione di Ile-de-France Mobilités si riunisce per promuovere e definire le politiche dei trasporti nell'Île-de-France e decidere i mezzi per la loro attuazione.

Il progetto di sviluppo del polo di interscambio multimodale della stazione di Melun è un progetto di mobilità avviato nel 2013.

Il Polo di Melun è registrato:

Lo SDRIF (approvato dalla Regione il 18 ottobre 2013);

Il PDUIF (approvato dalla Regione il 19 giugno 2014);

Il Piano Regionale per la Mobilità (votato dalla Regione il 19 giugno 2014);

Al Contratto di Piano Stato-Regione 2015 2020 (sottoscritto il 09 luglio 2015).

Île-de-France mobilités ha assunto la gestione dell'operazione nel 2016 e ha implementato un approccio di partenariato per la realizzazione degli studi preliminari del cluster, il cui calendario è il seguente:

Studi di opportunità e fattibilità (Dossier Obiettivi e Caratteristiche Principali, DOCP): 2016-2017

Pre-consultazione: gennaio – marzo 2018

Approvazione DOCP: luglio 2018

Studi preliminari (schema a blocchi): 2018-2020

Presentazione dello schema di principio e del fascicolo di indagine di pubblica utilità al Consiglio di amministrazione di Île-de-France Mobilités: aprile 2021

Inchiesta pubblica: fine 2021

Lo schema di principio (SDP) e il fascicolo di indagine preliminare alla dichiarazione di pubblica utilità (DEUP) del progetto di riqualificazione del Polo di Melun sono stati approvati dal Consiglio il 14 aprile 2021.

Il Concept Scheme è un documento di riferimento del progetto che definisce il programma delle funzionalità del Polo e le modalità di inserimento. Gli studi di Schéma de Concept sono stati effettuati tenendo conto delle opinioni e degli insegnamenti tratti dalla consultazione. Pertanto, il progetto di sviluppo del Polo di Melun comprende: