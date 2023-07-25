La newsletter del progetto è online!

Data di pubblicazione: 1 luglio 2021

Il progetto sta andando avanti! La prima newsletter del progetto di riqualificazione del Pôle de Melun è stata pubblicata questa settimana. Quest'ultimo vi permetterà di scoprire le funzionalità offerte dal futuro Polo, ma anche di tenervi regolarmente informati sullo stato di avanzamento del progetto.

La newsletter n°1 esamina l'evoluzione del progetto al termine della consultazione e presenta gli sviluppi futuri e le prossime fasi del progetto.

Lo trovate in versione cartacea nei municipi di Melun, Dammarie-lès-Lys, La Rochette e presso la sede della Comunità di agglomerazione Melun Val de Seine.