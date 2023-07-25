Polo - Stazione

L'inchiesta pubblica inizia oggi!

Data di pubblicazione: 31 gennaio 2022

Per saperne di più sul progetto di riqualificazione della stazione di Melun, è possibile consultare il Fascicolo informativo o il Fascicolo di indagine di pubblica utilità.

Per esprimere la tua opinione, vai a:
www.polegare-melun.enquetepublique.net.

È inoltre possibile incontrare il commissario inquirente, Christian Hannezo, durante le permanenze:

Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer):

  • Martedì 1 febbraio 2022: dalle 9:00 alle 12:00
  • Sabato 19 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00
  • Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 14:30 alle 17:30

Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur):

  • Sabato 12 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00

Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

  • Mercoledì 23 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 17:00