L'inchiesta pubblica inizia oggi!
Data di pubblicazione: 31 gennaio 2022
Per saperne di più sul progetto di riqualificazione della stazione di Melun, è possibile consultare il Fascicolo informativo o il Fascicolo di indagine di pubblica utilità.
Per esprimere la tua opinione, vai a:
www.polegare-melun.enquetepublique.net.
È inoltre possibile incontrare il commissario inquirente, Christian Hannezo, durante le permanenze:
Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer):
- Martedì 1 febbraio 2022: dalle 9:00 alle 12:00
- Sabato 19 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 14:30 alle 17:30
Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur):
- Sabato 12 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00
Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):
- Mercoledì 23 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 17:00