L'inchiesta pubblica inizia il 1° febbraio
Pubblicato su-
Aggiornato il
Data di pubblicazione: 26 gennaio 2022
L'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Melun si terrà dal 1° febbraio 2022 alle ore 9 al 2 marzo 2022 alle ore 17.30. È organizzato dalla Prefettura di Seine-et-Marne, sotto l'egida di un commissario investigativo indipendente, Christian HANNEZO, nei comuni di Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette.
Il commissario inquirente è a vostra disposizione per scambiare e ricevere i vostri contributi durante le permanenze:
Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer):
- Martedì 1 febbraio 2022: dalle 9:00 alle 12:00
- Sabato 19 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00
- Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 14:30 alle 17:30
Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Sabato 12 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00
Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):
- Mercoledì 23 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 17:00
Dal 1° febbraio e per tutta la durata dell'inchiesta pubblica, sarà possibile consultare il fascicolo dell'inchiesta pubblica:
- Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer)
- Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)
- Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)
- Sul sito web del registro digitale
- Sul sito della prefettura
- Il sito web del progetto
Infine, sarà possibile presentare le vostre opinioni e osservazioni sul progetto durante l'indagine. Per questo, sono aperte diverse possibilità:
- Il registro elettronico
- Tramite e-mail a [email protected]
- Per posta all'attenzione del commissario inquirente
Christian HANNEZO
Municipio di Melun,
16 rue Paul-Doumer,
77000 Melun
- Registri cartacei disponibili nei municipi di Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette