L'inchiesta pubblica inizia il 1° febbraio

Data di pubblicazione: 26 gennaio 2022

L'inchiesta pubblica sul progetto di riqualificazione del polo della stazione di Melun si terrà dal 1° febbraio 2022 alle ore 9 al 2 marzo 2022 alle ore 17.30. È organizzato dalla Prefettura di Seine-et-Marne, sotto l'egida di un commissario investigativo indipendente, Christian HANNEZO, nei comuni di Melun, Dammarie-lès-Lys e La Rochette.

Il commissario inquirente è a vostra disposizione per scambiare e ricevere i vostri contributi durante le permanenze:

Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer):

Martedì 1 febbraio 2022: dalle 9:00 alle 12:00

Sabato 19 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00

Mercoledì 2 marzo 2022 dalle 14:30 alle 17:30

Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

Sabato 12 febbraio 2022 dalle 9:00 alle 12:00

Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle):

Mercoledì 23 febbraio 2022 dalle 14:00 alle 17:00

Dal 1° febbraio e per tutta la durata dell'inchiesta pubblica, sarà possibile consultare il fascicolo dell'inchiesta pubblica:

Nel municipio di Melun (16 rue Paul-Doumer)

Nel municipio di La Rochette (55 rue Rosa-Bonheur)

Nel municipio di Dammarie-lès-Lys (26 rue Charles de Gaulle)

Sul sito web del registro digitale

Sul sito della prefettura

Il sito web del progetto

Infine, sarà possibile presentare le vostre opinioni e osservazioni sul progetto durante l'indagine. Per questo, sono aperte diverse possibilità: