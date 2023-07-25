Un incontro ricco di scambi e prime opinioni sul progetto

Data di pubblicazione: 30 gennaio 2018

Lunedì 29 gennaio 2018, un centinaio di viaggiatori sono venuti a incontrare il team di progetto per informarsi e porre le loro domande sul progetto di sviluppo del polo della stazione di Melun.

Le discussioni con il team di progetto si sono concentrate in particolare sugli sviluppi previsti intorno alla stazione, come piazzali, collegamenti pedonali, traffico stradale, stazioni degli autobus e servizi aggiuntivi. Sono stati inoltre presentati i vantaggi e gli svantaggi dei tre scenari di attraversamento ferroviario.

Sono stati raccolti molti pareri sul progetto. Tali pareri saranno inclusi nel bilancio della consultazione.

L'Île-de-France e i partner del progetto ringraziano tutti coloro che abbiamo incontrato.

