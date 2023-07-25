Ci vediamo domani a Melun per l'incontro pubblico
Data di pubblicazione: 6 febbraio 2018
Un incontro pubblico sul progetto di riqualificazione del palo-stazione si svolgerà domani, martedì 13 febbraio 2018, dalle 19:00, a Melun, presso il complesso sportivo Jacques Marinelli, 2 rue Dorée.
Questo incontro pubblico sarà l'occasione per informarvi, porre le vostre domande e dare la vostra opinione al fine di arricchire la riflessione intorno al progetto.
