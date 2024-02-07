Polo - Stazione

RiqualificazionePôle-gare de Melun

Inchiesta pubblica

Pubblicato su

PDF

Pacchetto informativo

1008.8 KB

PDF

Locandina

485.9 KB

PDF

Kakemono-80x200

2.4 MB

PDF

Avviso di ordinanza di apertura di un'inchiesta pubblica

57.1 KB

PDF

Ordine di apertura di un'inchiesta pubblica

329.2 KB

PDF

Schema del progetto

6.5 MB

PDF

Guida alla lettura del fascicolo di indagine prima della dichiarazione di inchiesta pubblica

254.0 KB

PDF

Allegato A: Nota esplicativa

1.2 MB

PDF

Allegato B: Oggetto dell'indagine, informazioni giuridiche e amministrative

1.6 MB

PDF

Allegato C: Mappa del sito

546.3 KB

PDF

Allegato D: Piano generale dei lavori

1.9 MB

PDF

Figura E: Caratteristiche principali delle opere più importanti

4.0 MB

PDF

Allegato F: Valutazione sommaria delle spese

304.2 KB

PDF

Allegato G: Valutazione d'impatto

30.6 MB

PDF

Figura I: Valutazione socioeconomica

1.3 MB

PDF

Allegato J: MECDU

5.4 MB

PDF

Allegato K: Parere sul progetto e risposte del cliente, altri allegati – Parte 1

6.4 MB

PDF

Allegato K: Parere sul progetto e risposte del committente, altri allegati – Parte 2

22.1 MB

PDF

Allegato K: Parere sul progetto e risposte dell'amministrazione aggiudicatrice, altri allegati – Parte 3

15.5 MB

PDF

Allegato K: Parere sul progetto e risposte dell'amministrazione aggiudicatrice, altri allegati - Parte 4

2.9 MB

PDF

Allegato L: Risposta all'EI

10.3 MB

PDF

Deliberazione Melun N ° 20211209-355 Accordo di finanziamento

193.4 KB