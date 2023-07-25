Qual è lo scopo di una consultazione? Quando si svolge?

La consultazione è un momento di dialogo e scambio tra il team responsabile dello studio del progetto e il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche principali del progetto.

Île-de-France Mobilités, leader del progetto, e i suoi partner hanno voluto organizzare questo momento di informazione e scambio con gli utenti e i passeggeri attuali e futuri del polo della stazione, i residenti, gli abitanti, nonché con chiunque sia interessato al progetto al fine di informarli, raccogliere le loro domande, le loro opinioni e le loro aspettative sul progetto.

A questo biglietto, la consultazione risponde a diversi obiettivi:

Informarti sul progetto, i suoi obiettivi e le sue caratteristiche principali;

Raccogliere la tua opinione sull'opportunità del progetto;

Identificare uno scenario di attraversamento ferroviario preferito;

Integrare al meglio le aspettative e le esigenze espresse per migliorare lo sviluppo e il funzionamento della stazione e dei suoi dintorni.

Al termine della consultazione, Île-de-France Mobilités redigerà una valutazione della consultazione che terrà conto di tutti i pareri. Traendo insegnamenti dalla consultazione, sarà uno strumento decisionale per Île-de-France Mobilités e i suoi partner sul seguito da dare al progetto.

Questa valutazione sarà resa pubblica e accessibile a tutti.

La consultazione sulla stazione di Melun si svolge dal 29 gennaio al 2 marzo 2018.