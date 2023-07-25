RiqualificazionePôle-gare de Melun
Perché riqualificare la stazione di Melun?
Con oltre 43.000 passeggeri al giorno, la stazione di Melun è un interessante snodo dei trasporti nell'Île-de-France. Oggi, questo hub della stazione soffre di gravi malfunzionamenti e non soddisfa più le esigenze di viaggio attuali e future.
Entro il 2030, il numero di passeggeri alla stazione di Melun aumenterà di oltre il 30%. L'arrivo di progetti urbani e di trasporto nelle vicinanze aumenterà la sua attrattiva. Oggi diventa necessario ripensare e migliorare il funzionamento del polo per consentire ai passeggeri di circolare facilmente e in sicurezza intorno e all'interno della stazione.
In questo contesto, il progetto guidato da Île-de-France Mobilités è stato progettato per soddisfare diversi obiettivi: riorganizzazione e ampliamento degli spazi al fine di migliorare la gestione dei flussi e facilitare i collegamenti
- Rafforzare l'attrattiva del polo della stazione e l'intermodalità;
- Migliorare la qualità del servizio per tutti i viaggiatori;
- Partecipare alle dinamiche del quartiere partecipando ai progetti realizzati dalle comunità;