RiqualificazionePôle-gare de Melun
In cosa consiste la riqualificazione della stazione? Quali scenari sono sottoposti a consultazione?
Il progetto di riqualificazione del polo della stazione di Melun mira a migliorare gli spostamenti quotidiani di tutti i passeggeri. Per raggiungere questo obiettivo, Île-de-France Mobilités propone strutture intorno alla stazione, e più in particolare piazzali, stazioni degli autobus, percorsi per pedoni, comprese le persone con mobilità ridotta, e ciclisti.
Per completare questi sviluppi, tre scenari per l'attraversamento dei binari ferroviari, nonché un'opzione per riconfigurare la stazione degli autobus sud sono soggetti a consultazione.
- Scenario A: la creazione di una passerella pedonale ad est della stazione ferroviaria, accessibile a tutti i pedoni, senza biglietto di trasporto, per collegare il nord e il sud del polo. L'accesso alle piattaforme sarebbe limitato ai passeggeri con un biglietto di trasporto.
- Scenario B: la creazione di un sottopassaggio a est della stazione ferroviaria accessibile a tutti i pedoni, senza biglietto di trasporto. L'accesso alle piattaforme, situate ai lati della metropolitana, è riservato ai passeggeri con un biglietto di trasporto.
- Scenario C: la creazione, ad ovest della stazione, di una metropolitana dedicata all'accesso ai marciapiedi e riservata ai passeggeri dotati di un biglietto di trasporto, e la creazione, ad est della stazione, di una passerella accessibile a tutti i pedoni senza biglietto di trasporto, senza accesso ai binari.