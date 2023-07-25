Qual è la tempistica del progetto?

Il programma di attuazione del progetto dovrà tenere conto dell'arrivo di T Zen 2 Melun – Sénart entro il 2027 e dello sviluppo di due progetti urbani. Il primo è quello del quartiere Centre Gare a Melun, che è un progetto di urbanizzazione basato principalmente sulla trasformazione del terreno dell'ex sala Sernam per la realizzazione di un progetto di edificio terziario per comporre una nuova facciata urbana all'arrivo della stazione di Melun. Il secondo è quello del quartiere Saint-Louis a Dammarie-les-Lys, che è la conversione di un sito industriale, in parte incolto, su quasi 100 ettari, e che è oggetto di studi di definizione per garantirne la conversione in vista della creazione di un distretto misto. Il lavoro svolto dalle amministrazioni aggiudicatrici competenti terrà conto dei vincoli relativi ai cantieri di questi progetti correlati.