Qual è la tempistica del progetto? Come si svolgerà il lavoro?

Al termine della consultazione, gli studi dettagliati che incorporano gli insegnamenti tratti dalla consultazione proseguiranno fino al 2019.

Il calendario per l'attuazione del progetto dovrà tenere conto dello stato di avanzamento dei progetti di sviluppo urbano e di trasporto intorno al polo. Il progetto di riqualificazione del polo di Melun dovrà preparare l'arrivo del capolinea del T Zen 2 previsto per il 2024, nonché lo sviluppo dei progetti urbani "Quartier Centre Gare" e "Quartier Saint-Louis". Il lavoro svolto dalle amministrazioni aggiudicatrici competenti terrà conto dei vincoli relativi agli altri cantieri dei progetti correlati.

A seconda dello scenario di attraversamento scelto, sono state identificate tre fasi principali di lavoro. Queste fasi di lavoro saranno aggiornate nelle fasi successive e potranno essere ottimizzate.

Scenario A:

Fase 1: sviluppo della stazione nord degli autobus;

Fase 2: creazione del piazzale pedonale nord e attraversamento delle corsie;

Fase 3: realizzazione di sviluppi a sud del palo-stazione;

Scenario B e C:

Fase 1: sviluppo della stazione nord degli autobus;

Fase 2: creazione dell'attraversamento dei binari;

Fase 3: creazione del piazzale pedonale a nord e realizzazione di sviluppi a sud del polo

Qualunque sia lo scenario di attraversamento scelto, la riqualificazione del polo della stazione di Melun avrà effetti sulla vita del quartiere e sulle operazioni ferroviarie. Anche se non possono essere completamente evitati, gli effetti dei lavori saranno controllati il più possibile, al fine di limitare l'impatto allo stretto necessario per gli utenti.