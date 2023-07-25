RiqualificazionePôle-gare de Melun
Qual è il finanziamento del progetto?
Gli studi di fattibilità per la riqualificazione del polo della stazione di Melun sono finanziati dallo Stato, dalla Regione Île-de-France, dal Dipartimento di Seine-et-Marne e dalla Comunità di agglomerazione di Melun Val-de-Seine.
I lavori del progetto cluster sono ammissibili a diversi finanziamenti pubblici, tra cui:
- Il finanziamento previsto per il CPER 2015-2020 e beneficia quindi di finanziamenti statali e regionali,
- Finanziamento del Master Plan per l'accessibilità (SDA) [link al glossario] per l'accessibilità della stazione ferroviaria,
- Finanziamenti relativi al progetto T Zen 2,
- Il finanziamento di diritto comune di Île-de-France Mobilités,
- Finanziamenti da parte delle autorità locali nell'ambito delle loro competenze in materia di pianificazione e strade.