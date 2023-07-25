Quali cambiamenti ha subito il progetto a seguito della consultazione?

Al termine della consultazione, Île-de-France Mobilités ha redatto e reso pubblico un rapporto sulla consultazione che tiene conto di tutti i pareri. Traendo insegnamenti dalla consultazione, è servito come supporto decisionale per Île-de-France Mobilités e i suoi partner sul seguito da dare al progetto.

A seguito della consultazione, sono stati condotti studi preliminari (noti come "Schema di principio") tenendo conto delle esigenze espresse dagli abitanti durante la consultazione:

La scelta di costruire un nuovo attraversamento dei binari sotterranei e l'accesso alle banchine date le sue caratteristiche in termini di accessibilità e integrazione urbana;

Una risposta alle esigenze di accessibilità per le persone a mobilità ridotta (PRM) e di desaturazione della stazione;

Lo sviluppo di modalità di trasporto morbide (ciclismo, camminata);

La creazione di un vero e proprio piazzale che dia pieno spazio al pedone e consenta l'accoglienza del T Zen 2;

La necessità di riconfigurare la stazione sud degli autobus;

La creazione di un'offerta di parcheggio adattata.

Lo schema di principio, convalidato dal Consiglio di amministrazione di IDFM il 14 aprile 2021, può essere consultato qui