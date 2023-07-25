Quali sono le fasi del dialogo?

La consultazione sul progetto di riqualificazione del Pôle de Melun si è svolta dal 29 gennaio al 2 marzo 2018. La consultazione è un momento di dialogo e scambio tra il team responsabile dello studio del progetto e il pubblico sull'opportunità e le caratteristiche principali del progetto. Île-de-France Mobilités, leader del progetto, e i suoi partner hanno voluto organizzare questo momento di informazione e scambio con gli utenti e i viaggiatori attuali e futuri del Polo, i residenti, gli abitanti, nonché con chiunque sia interessato al progetto al fine di informarli, raccogliere le loro domande, le loro opinioni e le loro aspettative sul progetto. I vari incontri (incontro passeggeri, workshop-passeggiata e incontro pubblico), così come gli avvisi pubblicati sul sito web hanno permesso al pubblico di contribuire alla realizzazione del progetto.

Il progetto è il prossimo passo chiave del progetto. Permetterà di informare e scambiare con il pubblico, che sarà in grado di esprimere la propria opinione sul progetto, dettagliato nel file . Una commissione d'inchiesta, nominata dal tribunale amministrativo, avrà il compito di garantire il corretto svolgimento della e di raccogliere le opinioni del pubblico. Questa commissione d'inchiesta elaborerà una relazione sull'andamento dell'inchiesta ed esprimerà il suo parere sul progetto. Sulla base di questo parere, il Prefetto deciderà sull'utilità pubblica del progetto, che potrà quindi essere autorizzato.

Il dialogo continua per tutta la vita del progetto.

Non esitate a inviarci le vostre domande tramite il modulo per porre una domanda.