RiqualificazionePôle-gare de Melun
Quali adeguamenti sono previsti a favore dell'intermodalità?
La riqualificazione degli spazi intorno alla stazione consentirà ai passeggeri di garantire facili collegamenti tra le diverse modalità di trasporto (RER D, linea ferroviaria R, linee di autobus tra cui il futuro T Zen 2, biciclette, a piedi, automobili).
- I due piazzali, nord e sud, saranno interamente dedicati alle modalità di trasporto dolce (bicicletta, camminata) con spazi più confortevoli e marciapiedi allargati;
- L'offerta di parcheggio per biciclette sarà adattata alle esigenze: cerchi, rifugi, parcheggio biciclette IDFM. Un laboratorio di riparazione e noleggio biciclette sarà aperto in Place Séjoure;
- Una rampa di accesso alla greenway sarà costruita sul piazzale sud;
- Il capolinea della TZen 2 sarà situato di fronte all'ingresso della stazione, sul piazzale nord;
- Due stazioni degli autobus, a nord e a sud del Polo, saranno allestite per una maggiore fluidità degli autobus:
- Le aree di taxi e drop-off saranno allestite in entrambi i piazzali;
- Il parcheggio regionale (PSR) etichettato come park and ride (P+R) sarà aumentato di circa 300 posti.
Questi miglioramenti saranno inoltre accompagnati da una migliore informazione dei passeggeri attraverso una segnaletica adeguata ed efficace intorno alla stazione.