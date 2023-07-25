RiqualificazionePôle-gare de Melun
Quali benefici porterà il progetto per gli utenti della stazione di Melun?
Il progetto di riqualificazione della stazione di Melun fa parte di una politica più ampia volta a migliorare le condizioni di trasporto quotidiano dei passeggeri.
- Saranno agevolati i collegamenti tra i modi (a piedi, in bicicletta, con i mezzi pubblici, ecc.);
- L'informazione dei passeggeri sarà di alta qualità, il comfort di attesa e la sicurezza dei percorsi saranno migliorati;
- La stazione sarà accessibile a tutti i pubblici (installazione di ascensori per accedere ai binari e aggiornamento dei binari);
- Gli spazi della stazione saranno desaturati;
- Il Polo sarà raggiungibile a piedi, in bicicletta, in autobus, ecc. Il suo accesso sarà reso coerente con i progetti urbani vicini.