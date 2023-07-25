Quali saranno gli impatti dell'opera?

La riqualificazione del Pôle de Melun avrà effetti sulla vita del quartiere e sul funzionamento della stazione. Gli impatti influenzeranno: parcheggi, accesso alla stazione, deviazioni degli autobus. I team di progetto limiteranno il più possibile gli impatti per utenti e residenti.

