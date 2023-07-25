Quali sono i takeaway di ogni scenario?

Scenario A: la creazione di un ponte pedonale a est migliora i collegamenti tra le modalità di viaggio e fornisce un migliore accesso al nuovo quartiere nord. Tuttavia, le notevoli salite e discese della passerella (>16 metri di dislivello cumulativo) e la concentrazione dell'accesso ai treni alla fine della piattaforma rendono questo percorso meno attraente a favore di quello esistente. Un ingresso comune all'attuale metropolitana e alla futura passerella verrebbe creato per l'accesso sud della stazione.

La passerella non è accessibile ai ciclisti. La metropolitana pubblica esistente è aperta a pedoni e ciclisti a piedi.

Scenario B: la creazione di una metropolitana a un piano situata al centro delle piattaforme facilita i percorsi dei passeggeri e ottimizza i collegamenti (linee D e R situate al centro delle piattaforme), il che lo rende attraente. Questo attraversamento consente di dedicare l'attuale sottosuolo pubblico alle biciclette.

Il lavoro è più complesso, ma avrà un impatto limitato sul traffico ferroviario.

Scenario C: questo scenario "misto" offre una metropolitana riservata esclusivamente all'accesso alle banchine delle linee D e R e una passerella pedonale dedicata ad est. D'altra parte, la moltiplicazione degli accessi al polo, la creazione di collegamenti esclusivi che complicano i percorsi pedonali e la forte pendenza della passerella rendono questo scenario meno attraente.

La metropolitana pubblica esistente sarebbe aperta a pedoni e ciclisti a piedi.