RiqualificazionePôle-gare de Melun
Chi sono i responsabili del progetto?
Pubblicato su
Île de France Mobilités è il proprietario del progetto. Conduce studi in stretta collaborazione con partner come lo Stato, le autorità locali e gli operatori dei trasporti (SNCF, RATP).
Lo Stato, la Regione Ile-de-France, il Dipartimento Seine-et-Marne, la Comunità di agglomerazione Melun Val-de-Seine e Île de France Mobilités, l'amministrazione aggiudicatrice, finanziano studi di fattibilità (DOCP, Schéma de centre, ecc.);
La fase successiva di studi più dettagliati, nota come schema di principio, consentirà di determinare i perimetri della gestione del progetto e le chiavi di finanziamento associate.