I risultati della consultazione sono online!

I risultati della consultazione sul progetto di sviluppo della stazione di Saint-Denis – L'Île-Saint-Denis sono stati approvati dal Consiglio del sindacato dei trasporti dell'Île-de-France il 13 dicembre 2017.

In totale sono stati raccolti circa 400 pareri e i 5 incontri locali sono stati l'occasione per ricchi scambi tra il team di progetto e il pubblico. Grazie a tutti per la collaborazione!

Studi più approfonditi proseguiranno ora tenendo conto degli insegnamenti tratti dalla consultazione.

Leggi il report

Leggi la sintesi del report