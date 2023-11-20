RiqualificazionePôle de Saint-Denis

Pubblicato su
I risultati della consultazione sono online!
90 000Viaggiatori
900Treni
70%di viaggiatori
1novità
- 2017: Consultazione
- 2019: Diagramma a blocchi
- 2020: Progetto preliminare
- 2022: Inizio dei lavori
- Orizzonte 2024: Messa in servizio
Finanza
- Il costo dei lavori per rendere accessibile la stazione è di 60 milioni di euro;
- L'ulteriore sviluppo del nodo di interscambio è stimato, in questa fase degli studi, a 14 milioni di euro.
Attori
La gestione del progetto per i lavori di accessibilità della stazione è fornita da SNCF e Île-de-France Mobilités, in consultazione con lo Stato e la Regione Île-de-France.
La gestione del progetto per gli studi del nodo di trasporto è fornita da Île-de-France Mobilités, in consultazione con le autorità locali (Dipartimento di Seine-Saint-Denis, Città di Saint-Denis e EPT Plaine Commune) e gli operatori (SNCF Réseau et Mobilités e RATP).
Île-de-France Mobilités, l'autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'intero progetto.
Come facilitare l'intermobilità a livello di stazione?