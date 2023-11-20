RiqualificazionePôle de Saint-Denis

La gestione del progetto per i lavori di accessibilità della stazione è fornita da SNCF e Île-de-France Mobilités, in consultazione con lo Stato e la Regione Île-de-France.

La gestione del progetto per gli studi del nodo di trasporto è fornita da Île-de-France Mobilités, in consultazione con le autorità locali (Dipartimento di Seine-Saint-Denis, Città di Saint-Denis e EPT Plaine Commune) e gli operatori (SNCF Réseau et Mobilités e RATP).

Île-de-France Mobilités, l'autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'intero progetto.