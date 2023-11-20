RiqualificazionePôle de Saint-Denis

Polo - Stazione

Saint-Denis L'Île-Saint-Denis, la quinta stazione più grande dell'Île-de-France, soffre attualmente di malfunzionamenti, in particolare in termini di flusso e sicurezza. Dati i cambiamenti urbani nel territorio, in particolare lo sviluppo del quartiere Sud Confluence, e l'estensione del trasporto pubblico nell'area più ampia, l'uso della stazione dovrebbe aumentare in modo significativo, da qui l'importanza di ripensare il suo layout e funzionamento per migliorare la qualità del servizio per i passeggeri.

Il progetto è organizzato in due componenti:

• l'accessibilità della stazione ferroviaria nell'ambito del Master Plan per l'accessibilità, i cui lavori sono in corso fino al 2024;
• il miglioramento dell'intermodalità e della qualità del servizio contribuendo alla creazione di un vero e proprio hub di scambio.

Figure chiave

90 000Viaggiatori

Tutti i giorni

900Treni

fermata in stazione/giorno

70%di viaggiatori

ulteriori entro il 2030

1novità

Sottopassaggio

Programma provvisorio

  • 2017: Consultazione
  • 2019: Diagramma a blocchi
  • 2020: Progetto preliminare
  • 2022: Inizio dei lavori
  • Orizzonte 2024: Messa in servizio

Finanza e attori

Finanza

  • Il costo dei lavori per rendere accessibile la stazione è di 60 milioni di euro;
  • L'ulteriore sviluppo del nodo di interscambio è stimato, in questa fase degli studi, a 14 milioni di euro.

Attori

La gestione del progetto per i lavori di accessibilità della stazione è fornita da SNCF e Île-de-France Mobilités, in consultazione con lo Stato e la Regione Île-de-France.

La gestione del progetto per gli studi del nodo di trasporto è fornita da Île-de-France Mobilités, in consultazione con le autorità locali (Dipartimento di Seine-Saint-Denis, Città di Saint-Denis e EPT Plaine Commune) e gli operatori (SNCF Réseau et Mobilités e RATP).

Île-de-France Mobilités, l'autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'intero progetto.