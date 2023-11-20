Un nuovo passo per l'hub di interscambio della stazione di Saint-Denis!
Pubblicato su
Il Consiglio Ile-de-France Mobilités del 17 aprile ha approvato il piano di principio, studi preliminari, della stazione di Saint-Denis.
Il progetto mira a ripensare il suo layout e funzionamento per soddisfare il crescente numero di passeggeri, migliorare l'accessibilità per tutti, la sicurezza, gli scambi tra i diversi modi di trasporto e i servizi nelle stazioni.
I lavori per la 1a fase di accessibilità sotto la gestione del progetto SNCF stanno attualmente iniziando.
Accedi alla deliberazione e al diagramma a blocchi