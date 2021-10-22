EstensioneSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Commissionata nel 1999, la RER E collegava Haussmann Saint-Lazare (Parigi 9°) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).
L'estensione a ovest fino a Mantes-la-Jolie (78) migliorerà il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa alla RER A, la cui sezione centrale è satura nelle ore di punta. Consiste nel riqualificare la linea esistente tra Mantes-la-Jolie e La Défense e perforare un tunnel da La Défense a Haussmann Saint-Lazare.
Inoltre, il piano generale per la RER E a est approvato nel 2016 da Île-de-France Mobilités avvia un piano di rinnovamento per questa linea e la linea P.
Figure chiave
55km
estensione
40minuti
tra La Défense e Mantes-la-Jolie (per semi-diretto)
620 000Viaggiatori giornalieri
con l'estensione
2 milioniposti di lavoro
servito
Calendario
- 2010Dibattito pubblico
- 2011Approvazione del piano provvisorio da parte di Île-de-France Mobilités
- 2012Inchiesta pubblica
- 2013Dichiarazione di pubblica utilità
- 2014Approvazione del progetto preliminare da parte di Île-de-France Mobilités
- 2015Approvazione del progetto preliminare di modifica da parte di Île-de-France Mobilités
- 2016Approvazione del piano generale per la RER E a est da parte di Île-de-France Mobilités / Approvazione del protocollo quadro di finanziamento da parte di Île-de-France Mobilités
- 2016-2023Lavori sul tratto tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
- 2023-2024Prove e passeggiate in bianco tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
- maggio 2024Messa in servizio graduale tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie con 4 navette non di punta tra Magenta Gare du Nord e Nanterre La Folie e 1 ° vantaggio degli investimenti a ovest
- Oggidicembre 2024Messa in servizio dell'offerta completa sulla prima tratta: i treni RER E da est vengono prolungati fino a Nanterre La Folie. Non è più necessario cambiare treno alla stazione di Magenta Gare du Nord o alla stazione di Haussmann Gare Saint-Lazare.
- Oggi2016-2027Lavori sul tratto tra Nanterre La Folie e Mantes-la-Jolie
- Orizzonte 2027Messa in servizio completa a Mantes-la-Jolie