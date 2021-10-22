RERlinea E

EstensioneSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Commissionata nel 1999, la RER E collegava Haussmann Saint-Lazare (Parigi 9°) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).

L'estensione a ovest fino a Mantes-la-Jolie (78) migliorerà il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa alla RER A, la cui sezione centrale è satura nelle ore di punta. Consiste nel riqualificare la linea esistente tra Mantes-la-Jolie e La Défense e perforare un tunnel da La Défense a Haussmann Saint-Lazare.

Inoltre, il piano generale per la RER E a est approvato nel 2016 da Île-de-France Mobilités avvia un piano di rinnovamento per questa linea e la linea P.

Immagine 1 di 4

©Gestione del progetto EOLE - SNCF Réseau

rer-eole.fr
Stato
Francia Relance
Unione europea
Regione Île-de-France
Dipartimento degli Yvelines
Dipartimento Hauts-de-Seine
Città di Parigi
Società Grandi Progetti
SNCF
Île-de-France Mobilités

Mappa

Figure chiave

55km

estensione

40minuti

tra La Défense e Mantes-la-Jolie (per semi-diretto)

620 000Viaggiatori giornalieri

con l'estensione

2 milioniposti di lavoro

servito

Calendario

  1. 2010
    Dibattito pubblico
  2. 2011
    Approvazione del piano provvisorio da parte di Île-de-France Mobilités
  3. 2012
    Inchiesta pubblica
  4. 2013
    Dichiarazione di pubblica utilità
  5. 2014
    Approvazione del progetto preliminare da parte di Île-de-France Mobilités
  6. 2015
    Approvazione del progetto preliminare di modifica da parte di Île-de-France Mobilités
  7. 2016
    Approvazione del piano generale per la RER E a est da parte di Île-de-France Mobilités / Approvazione del protocollo quadro di finanziamento da parte di Île-de-France Mobilités
  8. 2016-2023
    Lavori sul tratto tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
  9. 2023-2024
    Prove e passeggiate in bianco tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie
  10. maggio 2024
    Messa in servizio graduale tra Haussmann Gare Saint-Lazare e Nanterre La Folie con 4 navette non di punta tra Magenta Gare du Nord e Nanterre La Folie e 1 ° vantaggio degli investimenti a ovest
  11. Oggi
    dicembre 2024
    Messa in servizio dell'offerta completa sulla prima tratta: i treni RER E da est vengono prolungati fino a Nanterre La Folie. Non è più necessario cambiare treno alla stazione di Magenta Gare du Nord o alla stazione di Haussmann Gare Saint-Lazare.
  12. Oggi
    2016-2027
    Lavori sul tratto tra Nanterre La Folie e Mantes-la-Jolie
  13. Orizzonte 2027
    Messa in servizio completa a Mantes-la-Jolie

Finanziamenti e attori