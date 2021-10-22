EstensioneSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Commissionata nel 1999, la RER E collegava Haussmann Saint-Lazare (Parigi 9°) a Chelles Gournay (77) e Tournan (77).

L'estensione a ovest fino a Mantes-la-Jolie (78) migliorerà il servizio verso l'ovest dell'Ile-de-France offrendo un'alternativa alla RER A, la cui sezione centrale è satura nelle ore di punta. Consiste nel riqualificare la linea esistente tra Mantes-la-Jolie e La Défense e perforare un tunnel da La Défense a Haussmann Saint-Lazare.

Inoltre, il piano generale per la RER E a est approvato nel 2016 da Île-de-France Mobilités avvia un piano di rinnovamento per questa linea e la linea P.