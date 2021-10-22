Finanziamenti e attori
Il cast
I proprietari del progetto sono SNCF Réseau (infrastruttura di trasporto della rete ferroviaria nazionale) e Transilien SNCF Voyageurs.
Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:
- assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
- guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria
- studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità
- finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture
3.800 milioni di euro (alle condizioni economiche del 2012), finanziati dallo Stato, dalla Regione Île-de-France, dal Dipartimento degli Yvelines, dal Dipartimento Hauts-de-Seine, dalla Città di Parigi, dalla Société des Grands Projets, da SNCF Réseau e dall'Île-de-France Mobilités.
Materiale rotabile
1.800 milioni di euro, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités
Sfruttamento
finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités