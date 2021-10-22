RERlinea E

EstensioneSaint-Lazare > Mantes-la-Jolie

Finanziamenti e attori

Il cast

I proprietari del progetto sono SNCF Réseau (infrastruttura di trasporto della rete ferroviaria nazionale) e Transilien SNCF Voyageurs.

Île-de-France Mobilités, l'autorità organizzatrice della mobilità sostenibile nell'Île-de-France:

  • assicura la qualità della rete della nuova rete (collegamenti e stazioni)
  • guida il coordinamento degli studi di interconnessione ferroviaria
  • studia l'evoluzione della rete di autobus in connessione con le comunità
  • finanzia l'operazione.
Finanziamento
Infrastrutture

3.800 milioni di euro (alle condizioni economiche del 2012), finanziati dallo Stato, dalla Regione Île-de-France, dal Dipartimento degli Yvelines, dal Dipartimento Hauts-de-Seine, dalla Città di Parigi, dalla Société des Grands Projets, da SNCF Réseau e dall'Île-de-France Mobilités.

Materiale rotabile

1.800 milioni di euro, finanziati al 100% da Île-de-France Mobilités

Sfruttamento

finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités

