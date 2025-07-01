Prospettive

Parc des Sports : Station Parc des Sports avenue Paul Langevin a Plessis-Robinson © A. Faugères / progettisti: Attica e Richez-Associés.

Parc des Sports : Station Parc des Sports avenue Paul Langevin a Plessis-Robinson © A. Faugères / progettisti: Attica e Richez-Associés.

Croix-de-Berny : Stazione capolinea La Croix-de-Berny avenue du Général de Gaulle in Antony © A. Faugères / progettisti: Attica e Richez-Associés.

Croix-de-Berny : Stazione capolinea La Croix-de-Berny avenue du Général de Gaulle in Antony © A. Faugères / progettisti: Attica e Richez-Associés.

© A. Faugères / designer: Attica e Richez-Associés.

Théâtre La Piscine: Station Théâtre La Piscine avenue de la Division-Leclerc a Châtenay-Malabry © A. Faugères / designer: Attica e Richez-Associés.

© A. Faugères / designer: Attica e Richez-Associés.

Cité-Jardin: Station Cité-Jardin avenue de la Division-Leclerc a Châtenay-Malabry © A. Faugères / progettisti: Attica e Richez-Associés.