TripoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

Con oltre 750.000 passeggeri al giorno, le stazioni di Lione, Bercy e Austerlitz sono tre stazioni strutturanti per l'Île-de-France. Il progetto Île-de-France Mobilités mira a migliorare il viaggio degli utenti all'interno e intorno alle stazioni. L'obiettivo è migliorare gli spostamenti nelle stazioni, ma anche i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto come treni, metropolitane, autobus, biciclette e spazi pedonali.