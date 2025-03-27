TripoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

Polo - Stazione

Regione Île-de-France
Città di Parigi
RATP
SNCF
Île-de-France Mobilités

Con oltre 750.000 passeggeri al giorno, le stazioni di Lione, Bercy e Austerlitz sono tre stazioni strutturanti per l'Île-de-France. Il progetto Île-de-France Mobilités mira a migliorare il viaggio degli utenti all'interno e intorno alle stazioni. L'obiettivo è migliorare gli spostamenti nelle stazioni, ma anche i collegamenti tra le diverse modalità di trasporto come treni, metropolitane, autobus, biciclette e spazi pedonali.

Figure chiave

750 000

Passeggeri giornalieri in tutte e tre le stazioni

3

Linee RER

10

Linee di autobus

10

Linee TGV

5

Linee della metropolitana

2

Stazioni degli autobus

Programma provvisorio

  • 2018: Consultazione
  • 2018-2019: Istruzione
  • Metà 2020: Diagramma a blocchi

Panoramica

Questo progetto mira a migliorare i percorsi degli utenti in tre stazioni strutturanti per l'Île-de-France: Gare de Lyon, Gare de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne e Gare d'Austerlitz.

Finanza e attori

Finanza

109 milioni di euro (valore 2018)

La gestione del progetto degli studi è fornita da Île-de-France Mobilités, fino al piano di principio, in consultazione con lo Stato, la Regione Île-de-France, la città di Parigi, i municipi del 5°, 12° e 13° arrondissement e gli operatori (SNCF e RATP).

Questi attori forniscono finanziamenti per gli studi di fattibilità fino alla consultazione. Île-de-France Mobilités, l'autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'intero progetto.

  • Île-de-France Mobilités è l'unica autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France. Immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Il suo obiettivo: migliorare la mobilità e il servizio fornito ai passeggeri pilotando questo progetto insieme ad altri attori.
  • La regione Île-de-France cofinanzia progetti di ristrutturazione e sviluppo di grandi hub multimodali.
    Per migliorare i percorsi degli utenti delle stazioni di Lione, Bercy e Austerlitz, contribuisce per il 52,5% al finanziamento degli studi.
    L'obiettivo è anticipare l'arrivo di nuovi flussi di passeggeri, rendere questi hub più accessibili, più leggibili e più sicuri, ma anche sviluppare i nuovi servizi attesi dagli utenti.
  • Nell'ambito del CPER 2015-2020, lo Stato sta investendo nell'Île-de-France per modernizzare e sviluppare la rete esistente. Contribuisce così a migliorare le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. Lo Stato finanzia il 22,5% degli studi del progetto.

Attori

Questa consultazione coinvolge la città di Parigi, RATP e SNCF. Questi attori lavorano quotidianamente nelle vostre stazioni per creare strutture per tutti i viaggi.

Gli insegnamenti tratti dalla consultazione costituiranno anche, per ciascuna delle stazioni, un valido supporto per i progetti di sviluppo attualmente in fase di progettazione da parte di ciascuno degli attori interessati (SNCF, RATP, Città di Parigi).