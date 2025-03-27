TripoloParcours usagers Gare de Lyon, de Bercy et d'Austerlitz

750 000
Questo progetto mira a migliorare i percorsi degli utenti in tre stazioni strutturanti per l'Île-de-France: Gare de Lyon, Gare de Bercy-Bourgogne-Pays d'Auvergne e Gare d'Austerlitz.
Finanza
109 milioni di euro (valore 2018)
La gestione del progetto degli studi è fornita da Île-de-France Mobilités, fino al piano di principio, in consultazione con lo Stato, la Regione Île-de-France, la città di Parigi, i municipi del 5°, 12° e 13° arrondissement e gli operatori (SNCF e RATP).
Questi attori forniscono finanziamenti per gli studi di fattibilità fino alla consultazione. Île-de-France Mobilités, l'autorità per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France, garantisce il rispetto del programma, del programma e dei costi dell'intero progetto.
- Île-de-France Mobilités è l'unica autorità organizzatrice per la mobilità sostenibile nell'Île-de-France. Immagina, organizza e finanzia il trasporto pubblico per tutti i residenti dell'Ile-de-France. Il suo obiettivo: migliorare la mobilità e il servizio fornito ai passeggeri pilotando questo progetto insieme ad altri attori.
- La regione Île-de-France cofinanzia progetti di ristrutturazione e sviluppo di grandi hub multimodali.
Per migliorare i percorsi degli utenti delle stazioni di Lione, Bercy e Austerlitz, contribuisce per il 52,5% al finanziamento degli studi.
L'obiettivo è anticipare l'arrivo di nuovi flussi di passeggeri, rendere questi hub più accessibili, più leggibili e più sicuri, ma anche sviluppare i nuovi servizi attesi dagli utenti.
- Nell'ambito del CPER 2015-2020, lo Stato sta investendo nell'Île-de-France per modernizzare e sviluppare la rete esistente. Contribuisce così a migliorare le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France. Lo Stato finanzia il 22,5% degli studi del progetto.
Attori
Questa consultazione coinvolge la città di Parigi, RATP e SNCF. Questi attori lavorano quotidianamente nelle vostre stazioni per creare strutture per tutti i viaggi.
Gli insegnamenti tratti dalla consultazione costituiranno anche, per ciascuna delle stazioni, un valido supporto per i progetti di sviluppo attualmente in fase di progettazione da parte di ciascuno degli attori interessati (SNCF, RATP, Città di Parigi).