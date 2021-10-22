Nuova lineaLieusaint > Melun

Il Tzen 2 è un progetto di autobus che correrà su corsie dedicate con attrezzature a basse emissioni di carbonio e con tempi di percorrenza rapidi e affidabili tra Lieusaint e Melun.

Collegherà molte infrastrutture nelle città di Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Si collegherà con una rete di autobus locali molto ampia e con la rete di trasporto regionale, tra cui la RER D e il Transilien R.