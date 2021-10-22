Nuova lineaLieusaint > Melun

Il Tzen 2 è un progetto di autobus che correrà su corsie dedicate con attrezzature a basse emissioni di carbonio e con tempi di percorrenza rapidi e affidabili tra Lieusaint e Melun.
Collegherà molte infrastrutture nelle città di Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Si collegherà con una rete di autobus locali molto ampia e con la rete di trasporto regionale, tra cui la RER D e il Transilien R.
Figure chiave
27 000Viaggiatori giornalieri attesi
6 minutiin attesa tra un autobus e l'altro
nelle ore di punta
26Stazioni in ogni direzione
19chilometri di percorso
2Stazioni in coincidenza
Calendario
- 2009Consultazione
- 2010 - 2011Studi preliminari
- 2012Adozione dello schema
- 2012Nomina del dipartimento Seine-et-Marne come amministrazione aggiudicatrice da parte di Île-de-France Mobilités
- 2013Indagine di pubblica utilità
- 2014Dichiarazione di pubblica utilità
- 2017Convalida di studi dettagliati
- Oggi2019 - 2031Concessioni e opere infrastrutturali