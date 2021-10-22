AutobusTzen 2

Nuova lineaLieusaint > Melun

Il Tzen 2 è un progetto di autobus che correrà su corsie dedicate con attrezzature a basse emissioni di carbonio e con tempi di percorrenza rapidi e affidabili tra Lieusaint e Melun.

Collegherà molte infrastrutture nelle città di Lieusaint, Savigny-le-Temple, Cesson, Vert-Saint-Denis e Melun. Si collegherà con una rete di autobus locali molto ampia e con la rete di trasporto regionale, tra cui la RER D e il Transilien R.

© Urbanica - Intenzione di sviluppo non contrattuale - Prospettiva che mostra l'integrazione della strada dedicata di fronte al Centro ospedaliero (Santépôle) di Melun (RD 306)
© Parimage - Intenzione di sviluppo extracontrattuale - Prospettiva che mostra lo sviluppo della piattaforma Tzen 2 a Boulevard Gambetta a Melun
© Parimage - Intento di sviluppo extracontrattuale - Prospettiva di Saint-Ambroise Street
© Parimage - Intenzione di sviluppo extracontrattuale - Prospettiva che mostra lo sviluppo della piattaforma Tzen 2 in Avenue Thiers a Melun
© Parimage - Intenzione di sviluppo non contrattuale - Prospettiva che mostra la nuova rotatoria Olof Palme a Savigny-le-Temple (vista da Avenue des Routoires)
Il percorso inizia a Lieusaint alla stazione Carré Trait d'union, in corrispondenza con Tzen 1. Continua poi a Savigny-Le-Temple con 8 stazioni, a Cesson con 3 stazioni e a Vert-Saint-Denis con 3 stazioni. Termina poi a Melun con 11 stazioni, tra cui il capolinea che è la stazione di Melun dove collegamenti con la RER D e il Transilien R. Inoltre, il percorso offrirà molti collegamenti con la rete di autobus locale.

Figure chiave

27 000Viaggiatori giornalieri attesi

6 minutiin attesa tra un autobus e l'altro

nelle ore di punta

26Stazioni in ogni direzione

19chilometri di percorso

2Stazioni in coincidenza

Calendario

  1. 2009
    Consultazione
  2. 2010 - 2011
    Studi preliminari
  3. 2012
    Adozione dello schema
  4. 2012
    Nomina del dipartimento Seine-et-Marne come amministrazione aggiudicatrice da parte di Île-de-France Mobilités
  5. 2013
    Indagine di pubblica utilità
  6. 2014
    Dichiarazione di pubblica utilità
  7. 2017
    Convalida di studi dettagliati
  8. Oggi
    2019 - 2031
    Concessioni e opere infrastrutturali