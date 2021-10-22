Finanziamenti e attori
Gli attori del progetto
La gestione del progetto è stata delegata da Île-de-France Mobilités al Dipartimento di Seine et Marne dal 2012.
I finanziatori del progetto
Infrastrutture
Le opere infrastrutturali (179,1 milioni di euro alle condizioni economiche del 2016) sono finanziate dallo Stato al 17,8%, dalla Regione Île-de-France al 51,4% e dal dipartimento Seine-et-Marne al 30,8%.
Materiale rotabile
Il materiale rotabile (cioè gli autobus) sarà finanziato al 100% da Île-de-France Mobilités.
Sfruttamento
L'operazione (cioè la manutenzione di autobus e stazioni, risorse umane e videosorveglianza, ecc.) sarà finanziata al 100% da Île-de-France Mobilités.
Lo sviluppo di una mobilità senza emissioni di carbonio rimane una delle principali priorità per lo Stato. Inoltre, per soddisfare le sfide di viaggio e le aspettative dei residenti dell'Ile-de-France, lo Stato si impegna a offrire trasporti più moderni ed efficienti. Trasporto pubblico interconnesso che facilita i collegamenti e migliora gli spostamenti quotidiani nella rete dell'Île-de-France. Contribuendo finanziariamente con il 17,8% al progetto Tzen 2, lo Stato persegue il suo obiettivo regionale di sostenere la mobilità e lo sviluppo di progetti nella regione Seine-et-Marne.
In qualità di principale finanziatore del trasporto pubblico nell'Île-de-France, la regione dell'Île-de-France sta investendo massicciamente per modernizzare ed espandere la rete. Insieme a Île-de-France Mobilités, sta lavorando per migliorare in modo sostenibile le condizioni di trasporto dei residenti dell'Ile-de-France e soddisfare le esigenze di tutti gli utenti.
Calmando il traffico automobilistico, sviluppando il trasporto pubblico, il trasporto scolastico, i servizi locali, il carpooling e i collegamenti ciclabili, il Dipartimento di Seine-et-Marne è una comunità mobilitata per promuovere la mobilità in Seine-et-Marnais. Per raggiungere questo obiettivo, il Dipartimento sostiene numerosi progetti nella regione Seine-et-Marne insieme ai vari partner. Attualmente finanzia il progetto Tzen 2 per il 30,8% biglietto%.