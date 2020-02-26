Comitati di linea

I comitati di linea sono stati istituiti nell'Île-de-France per la prima volta nel 2007, poi generalizzati durante il rinnovo del contratto tra STIF e gli operatori RATP e SNCF per il periodo 2008-2011. I comitati di linea sono l'occasione per presentare un bilancio del funzionamento della rete e delle azioni messe in campo: contribuiscono a collocare l'asse in questione nell'intero sistema di trasporto. I comitati di linea sono guidati da Île-de-France Mobilites e presieduti il più spesso possibile da un membro eletto del suo Consiglio di amministrazione. I servizi di Ile-de-France Mobilités, dell'operatore e del gestore dell'infrastruttura esaminano le prestazioni della linea e presentano le sue prospettive di miglioramento.

Luoghi di ascolto e di espressione dei bisogni, i comitati di linea permettono di arricchire le proposte di evoluzione del servizio con una visione condivisa dei vari attori. Sono sistematicamente invitati:

rappresentanti delle associazioni locali e regionali degli utenti dei trasporti,

i membri del Comitato dei partner per la mobilità,

le autorità locali che ospitano una stazione o interessate dal perimetro di servizio di una linea (comuni, intercomuni, consigli dipartimentali, consiglio regionale dell'Île-de-France e consigli regionali limitrofi in caso di servizio transregionale o di impatto sulla rete TER),

parlamentari,

partner economici (ICC, gestori aeroportuali, gestori di siti di eventi, ecc.)

l'operatore della linea,

il gestore dell'infrastruttura

I commenti e le proposte formulate durante le riunioni confluiranno negli studi e nelle decisioni dell'autorità organizzatrice.