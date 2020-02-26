Comitati di linea

Pubblicato su

Ile-de-France Mobilités mantiene uno stretto dialogo con le parti interessate del trasporto pubblico al fine di informare le decisioni prese in merito allo sviluppo del servizio di trasporto. Vari organismi mirano a informare, consultare e condividere i risultati degli studi condotti con le parti interessate nella rete di trasporto dell'Ile-de-France.

Comitati di linea

I comitati di linea sono stati istituiti nell'Île-de-France per la prima volta nel 2007, poi generalizzati durante il rinnovo del contratto tra STIF e gli operatori RATP e SNCF per il periodo 2008-2011. I comitati di linea sono l'occasione per presentare un bilancio del funzionamento della rete e delle azioni messe in campo: contribuiscono a collocare l'asse in questione nell'intero sistema di trasporto. I comitati di linea sono guidati da Île-de-France Mobilites e presieduti il più spesso possibile da un membro eletto del suo Consiglio di amministrazione. I servizi di Ile-de-France Mobilités, dell'operatore e del gestore dell'infrastruttura esaminano le prestazioni della linea e presentano le sue prospettive di miglioramento.

Luoghi di ascolto e di espressione dei bisogni, i comitati di linea permettono di arricchire le proposte di evoluzione del servizio con una visione condivisa dei vari attori. Sono sistematicamente invitati:

  • rappresentanti delle associazioni locali e regionali degli utenti dei trasporti,
  • i membri del Comitato dei partner per la mobilità,
  • le autorità locali che ospitano una stazione o interessate dal perimetro di servizio di una linea (comuni, intercomuni, consigli dipartimentali, consiglio regionale dell'Île-de-France e consigli regionali limitrofi in caso di servizio transregionale o di impatto sulla rete TER),
  • parlamentari,
  • partner economici (ICC, gestori aeroportuali, gestori di siti di eventi, ecc.)
  • l'operatore della linea,
  • il gestore dell'infrastruttura

I commenti e le proposte formulate durante le riunioni confluiranno negli studi e nelle decisioni dell'autorità organizzatrice.

Comitato Aziendale

Ogni estate, la necessità di manutenzione e ammodernamento delle infrastrutture richiede lavori programmati sulle linee di trasmissione della rete Ile-de-France. Prima della campagna annuale di comunicazione , due volte all'anno vengono organizzati comitati per presentare in dettaglio il programma dei lavori e le interruzioni del traffico ai rappresentanti eletti degli enti locali interessati e ai rappresentanti delle associazioni di utenti.

I comitati di lavoro sono organizzati anche per le chiusure a lungo termine al di fuori del periodo estivo.

Ogni anno, all'inizio dell'anno scolastico, viene presentato a tutte le associazioni di utenti dei trasporti una relazione sul lavoro estivo.

Ultimo aggiornamento 16 ottobre 2025.

Trova i documenti presentati durante i comitati di linea

Sulla rete RER

RER A

RER B

RER C

  1. 16 dicembre: RelazionePresentazione di Île-de-France Mobilités 1/2Presentazione di Île-de-France Mobilités 2/2Presentazione di SNCFPresentazione di RFF
  2. 12 maggio: RapportoPresentazione di Île-de-France Mobilités 

RER D

  1. 14 ottobre: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione di SNCFPresentazione di RFFSintesi del rapporto di audit LGM
  2. 11 febbraio: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione di SNCFPresentazione di RFF

RER E

Rete Transilien

Linea H

Linea J

Linea K

Linea L

  1. 17 dicembre: RelazionePresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione di SNCFPresentazione di RFF
  2. 2 luglio: RelazionePresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione della SNCF

Linea N

  1. 22 ottobre asse Dreux-Mantes: RelazionePresentazione di Île-de-France Mobilités 
  2. 20 ottobre Asse Rambouillet: RapportoPresentazione di Île-de-France Mobilités

Linea P

  1. 23 marzo Filiali La Ferté-Milon/Château-Thierry/Crécy-la-Chapelle: RelazionePresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione della SNCF
  2. 17 marzo filiali Provins/Coulommiers: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione del trafficoPresentazione della SNCF

Linea R

  1. 21 ottobre Asse Parigi Montargis: RapportoPresentazione di Île-de-France Mobilités 
  2. 23 ottobre Asse Parigi Montereau: RapportoPresentazione di Île-de-France Mobilités 

Linea U

2023 - 3 aprile Comitato N&U : Rapporto - Presentazione di Île-de-France Mobilités e SNCF

2014 – 6 novembre: evoluzione offerta L sud e U: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione della SNCF

Rete metropolitana

Linea 1

2012 – 14 febbraio: RelazionePresentazione RATP sull'automazionePresentazione RATP sulle operazioni

Linea 13

2018 – 12 aprile: RapportoPresentazione RATP

2015 – 14 aprile: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione RATP

2013 – 9 ottobre: RelazionePresentazione della RATP

2012 – 16 maggio: RapportoPresentazione di Île-de-France MobilitésPresentazione della RATP

2011 – 7 marzo: RapportoPresentazione della RATPPresentazione di Île-de-France Mobilités in merito all'estensione della linea 14 per desaturare la linea 13Presentazione di Île-de-France Mobilités in merito al rafforzamento dell'offerta di autobus

2009 – 15 dicembre: RapportoPresentazione della RATP - Presentazione di Île-de-France Mobilités

Rete tranviaria

Tram T1

Tram T2

Tram T3a

Rete tram-treno

Tram T4

Tram T12

Tutta la rete

Presentazione dei lavori autunno/inverno 2025 - primavera 2026

REX Lavori estivi