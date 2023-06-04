Lavoro estivo 2023: tutto quello che c'è da sapere
Ancora lavoro quest'estate, è vero!
Ma per Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture è una priorità assoluta per un trasporto pubblico sempre più confortevole, adattato e sicuro per i 12 milioni di passeggeri giornalieri.
Anche quest'anno 2023, quasi 4,2 miliardi di euro sono investiti per modernizzare e mantenere le infrastrutture e costruire la rete dell'Ile-de-France di domani, che si tratti di RER, treni, metropolitane, tram, stazioni e stazioni.
Quindi RER, treno, metro, tram: anche quest'estate si parte per un restyling sulla rete ferroviaria su:
- 5 linee RER,
- 7 linee ferroviarie,
- 9 linee della metropolitana,
- e 4 linee di tram.
Lavori che richiederanno interruzioni temporanee del traffico durante l'estate e saranno invariabilmente accompagnati da un piano di trasporto alternativo adattato per avere un impatto minimo sulla vita quotidiana dei viaggiatori.
Facciamo il punto per aiutarti a circolare durante questo periodo.
Il lavoro in dettaglio
Scopri di più sui lavori previsti quest'estate sulle tue linee RER, treno, metropolitana e tram e nelle tue stazioni