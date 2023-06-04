Lavoro estivo 2023: tutto quello che c'è da sapere

Ancora lavoro quest'estate, è vero!

Ma per Île-de-France Mobilités, RATP e SNCF, la manutenzione e l'ammodernamento delle infrastrutture è una priorità assoluta per un trasporto pubblico sempre più confortevole, adattato e sicuro per i 12 milioni di passeggeri giornalieri.

Anche quest'anno 2023, quasi 4,2 miliardi di euro sono investiti per modernizzare e mantenere le infrastrutture e costruire la rete dell'Ile-de-France di domani, che si tratti di RER, treni, metropolitane, tram, stazioni e stazioni.

Quindi RER, treno, metro, tram: anche quest'estate si parte per un restyling sulla rete ferroviaria su:

5 linee RER,

7 linee ferroviarie,

9 linee della metropolitana,

e 4 linee di tram.

Lavori che richiederanno interruzioni temporanee del traffico durante l'estate e saranno invariabilmente accompagnati da un piano di trasporto alternativo adattato per avere un impatto minimo sulla vita quotidiana dei viaggiatori.

Facciamo il punto per aiutarti a circolare durante questo periodo.