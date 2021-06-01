Linea 12

Nell'ambito del recente prolungamento della linea 12 fino alla stazione Mairie d'Aubervilliers (maggio 2022), sono in corso lavori a Porte de la Chapelle. Perché? Poiché la stazione non è più il capolinea della linea 12, tre scambi e incroci devono essere rimossi*.

Di conseguenza, la linea sarà chiusa tra Front Populaire e Jules Joffrin dal 2 all'8 agosto 2023 compresi.

Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.

*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).