Lavori estivi 2023 sulle linee della metropolitana
Facciamo il punto sui lavori estivi sulle vostre linee della metropolitana.
Lavorare sulle linee: calendari per orientarsi
Per consentire ai passeggeri di orientarsi facilmente e pianificare i loro viaggi in base ai giorni di lavoro, verranno visualizzati calendari informativi nelle stazioni e i pianificatori di percorso saranno aggiornati!
Linea 4
Nell'ambito dell'adeguamento e dell'ammodernamento della linea e delle stazioni, la linea 4 sarà chiusa più volte nei prossimi mesi:
- Dal 19 aprile al 20 luglio compreso, escluso il 13 luglio : chiuso la sera dalle 22:15 dal mercoledì al giovedì compreso,
- 18 giugno, 2 e 23 luglio : domenica mattina fino a mezzogiorno,
- Dal 9 all'11 giugno compreso : la linea saràcompletamente chiusa tra le stazioni di Montparnasse (capolinea provvisorio) e Bagneux-Lucie Aubrac. Autobus sostitutivi circoleranno in entrambe le direzioni tra le stazioni di Denfert-Rochereau e Bagneux–Lucie Aubrac.
- Dal 13 agosto al 17 agosto compreso : il traffico sarà interrotto anche tra le stazioni Porte de Clignancourt e Barbès - Rochechouart.
Linea 5
I lavori di ammodernamento della linea 5 sono iniziati a marzo e saranno completati nell'ottobre 2023. Consistono nella ristrutturazione dei rivestimenti delle volte situate tra le stazioni Gare de l'Est e Jacques Bonsergent, ovvero 5.000 m² di ristrutturazione per prevenire il rischio di infiltrazioni !
Conseguenze sul traffico della linea 5
Dopo una prima parte del lavoro svolto di notte, una seconda parte, durante il giorno, richiederà:
- Dal 19 luglio all'11 agosto : chiusura della linea tra le fermate Gare du Nord e République.
Un piano di trasporto alternativo sarà offerto ai viaggiatori.
Linea 6
L'emblematica linea 6 della metropolitana di Parigi si rinnova! Da metà gennaio 2023, i treni della metropolitana MP89 rinnovati della linea 4 arrivano sulla linea 6 per sostituire i vecchi modelli (MP73) che circolano dal 1970!
Una dozzina di MP89 convertiti saranno in servizio entro la fine dell'anno. Il dispiegamento continuerà fino al 2026 e un totale di 47 treni circoleranno sulla linea.
Allo stesso tempo, proseguono l'adeguamento delle infrastrutture e l'ammodernamento delle strutture, come il rafforzamento dei binari, il miglioramento della segnaletica e la migrazione del sistema di controllo.
Conseguenze sul traffico della linea 6
Per consentire questo lavoro su larga scala, che ottimizzerà i viaggi dei passeggeri, il traffico sarà interrotto :
- Dal 22 luglio al 27 agosto compreso : tra le stazioni Nation e Bercy.
Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.
Linea 7
Quest'estate, gli scambi, scambi e incroci che supportano il traffico ferroviario e garantiscono i loro incroci in sicurezza, saranno rinnovati alla stazione di Porte de la Villette.
Il loro rinnovo ha lo scopo di mantenere la loro buona disponibilità nel tempo e garantire un servizio migliore su tutta la linea 7.
Conseguenze sul traffico della linea 7
Come risultato del lavoro:
- Dal 20 giugno al 12 luglio 2023: i lavori preparatori del cantiere saranno eseguiti senza alcun impatto sulla rete,
- Dal 13 al 18 luglio 2023 compreso : la linea 7 sarà chiusa 24 ore al giorno da La Courneuve l'8 maggio 1945 alla Gare de l'Est (capolinea provvisorio).
Un piano di trasporto alternativo fu proposto ai passeggeri tra le stazioni di La Courneuve 8 maggio 1945 e Stalingrado.
Linea 9
Chiusura totale della linea il 3 settembre
Prima del lancio di un nuovo sistema di guida nel febbraio 2024, è prevista un'interruzione del traffico sull'intera linea:
- 3 settembre 2023.
Ulteriori interruzioni saranno pianificate alla fine del 2023 e nel 2024 per qualificare gradualmente il sistema e consentire test operativi globali. Questo sistema di guida aumenterà il livello di sicurezza e migliorerà la regolarità dei treni.
Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.
Linea 11
Nell'ambito dei lavori di estensione della metro 11, la linea sarà chiusa più volte durante l'estate:
- Dal 20 dicembre al 28 settembre 2023 : serate dalle 22 dal martedì al giovedì compresi,
- Domenica 9, 30 luglio e 27 agosto 2023 : la linea sarà chiusa. Una navetta sostitutiva è istituita tra Porte des Lilas e République. Viene inoltre istituito un rinforzo della linea 105 tra Porte des Lilas e Mairie des Lilas.
I viaggiatori sono invitati a fare riferimento alle linee di metropolitana, autobus, RER e tram in coincidenza.
Linea 12
Nell'ambito del recente prolungamento della linea 12 fino alla stazione Mairie d'Aubervilliers (maggio 2022), sono in corso lavori a Porte de la Chapelle. Perché? Poiché la stazione non è più il capolinea della linea 12, tre scambi e incroci devono essere rimossi*.
- Di conseguenza, la linea sarà chiusa tra Front Populaire e Jules Joffrin dal 2 all'8 agosto 2023 compresi.
Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.
*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).
Linea 13
Nell'ambito dell'arrivo della nuova metropolitana MF19 sulla linea 13, saranno effettuati lavori di adeguamento della sicurezza antincendio a Porte de Saint Ouen per mantenere un buon livello di sicurezza nella stazione.
- Di conseguenza, la stazione di Porte de Saint Ouen sarà chiusa dal 19 luglio al 18 agosto compresi. I treni della linea 13 continuano a circolare durante questo periodo, senza fermarsi alla stazione di Porte de Saint Ouen.
Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.
Linea 14
A causa della preparazione del prolungamento della linea 14 della metropolitana e dell'ammodernamento per l'arrivo dei treni MP14 a 8 carrozze, il traffico è interrotto sull'intera linea:
- Fino al 27 luglio 2023 : dalle ore 22 il traffico è interrotto ogni lunedì, martedì, mercoledì e giovedì sera (tranne mercoledì 21 giugno);
- Domenica, 11 giugno e 9 luglio : la linea rimarrà chiusa fino alle 16.
- Sabato 24 e domenica 25 giugno, sabato 15 e domenica 16 luglio, e da sabato 29 luglio a venerdì 11 agosto compresi : la linea è chiusa tutto il giorno.
Un piano di trasporto alternativo è offerto ai viaggiatori.
Prolungamento della linea 14 fino all'aeroporto di Orly e Saint-Denis Pleyel
Infatti, nell'ambito del prolungamento della linea 14 fino all'aeroporto di Orly e a Saint-Denis Pleyel, il sistema di pilota automatico delle nuove metropolitane deve essere modernizzato sulla linea esistente. E schierato, sulla linea estesa.
La linea accoglierà 1 milione di passeggeri al giorno nel 2024! I primi test dei treni si svolgeranno anche nel 2023 fino alla messa in servizio dell'estensione.