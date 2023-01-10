Metro: MP89 arriva sulla linea 6

Gli MP89 passano dalla linea 4 della metropolitana alla linea 6

Dal 1970, le metropolitane MP73 operano sulla linea 6. Metropolitane veloci, efficienti per il loro tempo, ma ormai un po' datate.

Così, per modernizzare la linea e offrirle una distribuzione più armoniosa dei passeggeri a bordo, la linea 6 dice addio agli MP73 e ai loro iconici sedili verdi per gli MP89 rinnovati, metropolitane precedentemente in circolazione sulla linea 4.

Se il 4 rinuncia generosamente ai suoi treni MP89, è perché è, da parte sua, oggetto di lavori di automazione e presto sarà completamente equipaggiato con navette MP14 automatiche nel 2023!