Metro: MP89 arriva sulla linea 6
Gli MP89 passano dalla linea 4 della metropolitana alla linea 6
Dal 1970, le metropolitane MP73 operano sulla linea 6. Metropolitane veloci, efficienti per il loro tempo, ma ormai un po' datate.
Così, per modernizzare la linea e offrirle una distribuzione più armoniosa dei passeggeri a bordo, la linea 6 dice addio agli MP73 e ai loro iconici sedili verdi per gli MP89 rinnovati, metropolitane precedentemente in circolazione sulla linea 4.
Se il 4 rinuncia generosamente ai suoi treni MP89, è perché è, da parte sua, oggetto di lavori di automazione e presto sarà completamente equipaggiato con navette MP14 automatiche nel 2023!
Un trasferimento di linea e una ristrutturazione completa
Il primo convoglio MP89 arriverà a gennaio 2023 sulla linea 6 con l'obiettivo di circa quaranta treni in circolazione entro il terzo trimestre del 2025. Per adattare al meglio questa nuova flotta metropolitana alla linea 6, l'MP89 sarà rinnovato su più livelli :
- Da sei carrozze, aumenteranno a cinque per adattare il loro scartamento alle piattaforme più piccole della linea 6
- Saranno dotati delle cosiddette porte "miste" (che si aprono su entrambi i lati del treno) per adattarsi a determinate fermate, come Charles de Gaulle - Étoile
- La videoprotezione integrata è installata
- I sedili e i soffitti sono rinnovati
- Segnaletica anche a bordo
Una ristrutturazione accompagnata da lavori di ammodernamento
L'arrivo dell'MP89 richiede naturalmente un lavoro di adattamento della linea 6 per garantire un funzionamento sicuro e migliorare le prestazioni. Tra i lavori previsti:
- Adeguamento di banchine e binari
- L'aggiunta di post rettificativi
- Lo sviluppo di nuovi garage per le metropolitane
- o lavori di ammodernamento e adeguamento della segnaletica
Buone notizie per la linea 6 in circolazione dal 1909, una delle più apprezzate da parigini e turisti, per le sue numerose vedute delle bellezze storiche della capitale francese!