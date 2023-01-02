Trasporti nel 2023: le cose si stanno muovendo nell'Île-de-France!

Biciclette: ti aiutiamo a pedalare in Île-de-France

Poiché la bicicletta è pienamente parte di un'offerta di mobilità plurale e sostenibile e facilita l'intermodalità (grazie in particolare allo sviluppo di parcheggi per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni dell'Ile-de-France), Île-de-France Mobilités sostiene pienamente le vostre pratiche grazie al bonus di acquisto.

E con 187.000 persone già aiutate ad acquistare le loro biciclette, non si fermerà!