Trasporti nel 2023: le cose si stanno muovendo nell'Île-de-France!
Trasporti nell'Île-de-France: le cose si stanno muovendo nel 2023!
Torna al 100% dell'offerta di trasporto.
100 treni nuovi o rinnovati su tutta la rete.
RER E: 16 nuove RER NG, linea N: 100% Regio2N, M7: 100% metropolitane rinnovate, M11: 100% nuove metropolitane, M4 e M14: 55 nuove metropolitane, RER B: inizio della costruzione della RER a due piani che equipaggerà la linea.
Autobus e pullman: rinnovamento sostenuto. 800 nuovi veicoli elettrici e BioNGV, per rendere la transizione energetica una realtà.
Metro: automazione in funzione. M4: automatizzato al 100% entro la fine del 2023. M13: prossima linea da automatizzare, studi avviati.
Nuova linea Noctilien. N155 da Gare Saint-Lazare a Gare Nord de Poissy.
Nuove linee tranviarie. T10 tra Croix de Berny e Clamart - Jardin parisien, T12 de Massy a Évry.
Sicurezza: assunzione di 200 agenti supplementari.
Bicicletta: aiuto all'acquisto, 187.000 persone aiutate ad acquistare bici elettriche.
Biglietteria in libertà. La convalida con il tuo iPhone sarà possibile! Il Freedom + pass è stato gradualmente esteso a tutta la regione: paga solo per i viaggi effettuati.
Treni e metro: nuovi!
Nel 2023, non meno di 100 treni e metropolitane nuovi o rinnovati circoleranno sulla rete.
- RER E : 16 nuove RER NG in arrivo quest'anno
- Linea N : 100% nuovi treni Regio2N equipaggeranno la linea
- Metro 7 : il 100% delle metropolitane è stato rinnovato
- Metro 11 : il 100% delle nuove metropolitane equipaggerà la linea entro la fine dell'anno
- Metro 4 e 14 : 55 nuove metropolitane equipaggeranno queste linee
- RER B : inizierà la costruzione dei treni MI20 a due piani
Metro: automazione in movimento
- M4 : navette automatiche sono già in funzione da settembre 2022. Entro la fine del 2023, il 100% delle vostre metropolitane sarà automatico sulla linea.
- M13 : Si vota! La linea 13 sarà automatizzata. Sono stati avviati studi per raggiungere questo obiettivo.
Autobus e pullman: rinnovamento e transizione energetica
Con 800 veicoli elettrici o BioNGV completamente nuovi in circolazione sulle strade dell'Ile-de-France nel 2023, su un totale di 3442 veicoli puliti, e il 50% del BioNGV utilizzato prodotto direttamente nella regione, Île-de-France Mobilités si sta mobilitando per rendere la transizione energetica una realtà.
Prolungamento: linea 11 fino a Rosny-Bois-Perrier
Sta arrivando! Ed è addirittura previsto per la fine del 2023: il nuovo capolinea della linea 11 della metropolitana sarà presto un po' più a est, a Rosny-Bois-Perrier.
In programma, 6 nuove stazioni per servire ancora più passeggeri: Serge Gainsbourg, Place Carnot, Montreuil-Hôpital, Coteaux Beauclair, La Dhuys e il capolinea, Rosny-Bois-Perrier.
Tram, Noctilien: nuove linee per connettersi ancora meglio
Nel 2023 entreranno in servizio le linee del tram T10 e T12 . Il primo collegherà Croix de Berny a Clamart Jardin Parisien; il secondo Massy a Evry.
Si sta muovendo anche sul lato Noctilien con la creazione di una nuova linea N155 tra Gare Saint-Lazare, a Parigi, e Gare Nord de Poissy.
Sicurezza: più agenti, per una maggiore tranquillità
Nel 2023 saranno assunti 200 agenti aggiuntivi per garantire la sicurezza nei trasporti nella regione di Parigi.
In cinque anni sono stati dispiegati più di 1.000 addetti alla sicurezza aggiuntivi per garantire la serenità dei vostri viaggi, per un totale di oltre 4.000 agenti attualmente presenti in tutta la rete.
Entro il 2027 saranno 5.000, grazie all'assunzione di 1.000 nuovi dipendenti.
Biglietteria: i tuoi viaggi liberi
Nel 2023, due grandi novità:
- Sarai in grado di convalidare direttamente con il tuo iPhone, come già avviene per i telefoni con Android.
- Navigo Liberté + sarà gradualmente esteso a tutta la regione! Avrai la possibilità di circolare liberamente in tutta l'Île-de-France e pagare solo per i viaggi effettuati, il mese successivo.
Biciclette: ti aiutiamo a pedalare in Île-de-France
Poiché la bicicletta è pienamente parte di un'offerta di mobilità plurale e sostenibile e facilita l'intermodalità (grazie in particolare allo sviluppo di parcheggi per biciclette nelle stazioni e nelle stazioni dell'Ile-de-France), Île-de-France Mobilités sostiene pienamente le vostre pratiche grazie al bonus di acquisto.
E con 187.000 persone già aiutate ad acquistare le loro biciclette, non si fermerà!