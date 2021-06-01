Linea H

A Valmondois, SNCF rinnoverà 13 scambi e incroci* e 1400 metri di binari e zavorra dal 7 agosto al 25 novembre.

Conseguenze sul traffico della linea H

5 e 6 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Ermont-Eaubonne – Valmondois e Pontoise – Persan Beaumont. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo

*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).

Scopri di più sui lavori sulla linea H