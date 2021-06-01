Lavori estivi 2023 sulle tue linee ferroviarie
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Facciamo il punto sui lavori in corso quest'estate sulle vostre linee ferroviarie e sulle loro conseguenze sulle condizioni del traffico.
Linea H
A Valmondois, SNCF rinnoverà 13 scambi e incroci* e 1400 metri di binari e zavorra dal 7 agosto al 25 novembre.
Conseguenze sul traffico della linea H
- 5 e 6 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Ermont-Eaubonne – Valmondois e Pontoise – Persan Beaumont. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo
*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).
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Linea J
Lavori sulla linea J
- A Gargenville, un'operazione di rinnovo di 1200 metri di binari e massicciata e 2 scambi : sarà effettuata dal 21 agosto all'8 settembre per lavori preparatori e dall'8 al 25 settembre senza impatto sul traffico.
- Sul versante di Nanterre : i grandi lavori infrastrutturali del tunnel necessari per l'apertura, nella primavera del 2024, della linea E della RER fino a Nanterre (progetto Eole) saranno completati nel giugno 2023. L'estate sarà dedicata ai test ferroviari e all'avanzamento del progetto.
- Inoltre, il 17 e 18 giugno saranno effettuati lavori sui " futuri cassetti di ribaltamento" del futuro ramo ovest della RER E (Mantes-La Jolie - Rosa Parks) nella stazione di Rosa Parks.
- Sul lato di Mantes-la-Jolie : parallelamente, SNCF sta continuando i lavori per consentire l'apertura della RER E a Mantes-la-Jolie alla fine del 2026. I lavori di quest'estate saranno finalizzati al completamento del 3° binario tra Epône Mézières e Mantes-Station, alla prosecuzione dei lavori di collegamento del viadotto tra Buchelay e Mantes-la-Jolie e al completamento dell'ampliamento del ponte ferroviario di Buchelay.
Conseguenze sul traffico della linea J
- Dal 10 luglio al 13 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Epône Mézières e Mantes-la-Jolie. Un servizio di autobus sostitutivo è istituito tra queste stazioni.
- 8 e 9 luglio : chiusura tra Parigi St Lazare - Mantes. Bus sostitutivi e rinforzi di linea regolari.
- 5 e 6 agosto - 19 e 20 agosto - 26 e 27 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Les Mureaux e Mantes-la-Jolie. Un servizio di autobus sostitutivo è istituito tra queste stazioni e rinforzi sulle linee di autobus regolari.
- 8 e 9 luglio e 12 e 13 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Issou Porcheville e Mantes-la-Jolie. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
- 12 e 13 agosto - 19 e 20 agosto - 26 e 27 agosto : nessun treno circola tra Parigi Saint-Lazare Saint-Cloud / Garches - Marnes la Coquette. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
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Linea K
- Dall'8 luglio al 14 agosto : nessun treno circola tra Paris Gare du Nord e Mitry-Claye. I passeggeri sono invitati a fare riferimento alla RER B. Le navette ferroviarie circoleranno tra Mitry-Claye e Crépy-en-Valois.
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Linea L
- SNCF continuerà la costruzione di una cabina di segnalazione a Versailles. I lavori si svolgeranno nei giorni feriali dal 1 giugno e nelle notti dal 2 maggio al 28 luglio.
- Dal 5 al 20 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Maisons Laffitte e Cergy-le-Haut. Un servizio di autobus sostitutivo è istituito tra queste stazioni e rinforzi sulle linee di autobus regolari.
- 15 e 16 luglio, 22 e 23 luglio e 29 e 30 luglio : la stazione di Cergy Préfecture non sarà servita in entrambe le direzioni . I passeggeri sono invitati a fare riferimento alle linee regolari
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Linea N
- Dall'8 luglio al 13 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Plaisir Grignon e Mantes-la-Jolie. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo
Linea P
- Dal 15 luglio al 27 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Meaux e La Ferté Milon. Un servizio di autobus sostitutivo è istituito tra queste stazioni.
- 14, 15 e 16 luglio : nessun treno circola sulle diramazioni Coulommiers e Provins. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
- Dal 3 luglio al 27 agosto : lastazione di Nangis non è servita. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
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Linea R
- Sostituzione di 15 km di binari tra Vernou-la-Celle-sur-Seine, La Grande Paroisse, Fontenay-sur-Loing e Cepoy dal 31 luglio al 6 settembre.
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Linea U
- 12 e 13 agosto, 19 e 20 agosto e 26 e 27 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di La Défense e Suresnes. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
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