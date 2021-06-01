Lavori estivi 2023 sulla rete RER
Facciamo il punto sui lavori estivi e sulle relative restrizioni al traffico sulle vostre linee RER.
RER A
Nell'ambito del rinnovo degli scambi e degli incroci * e dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura, la RER A sarà chiusa tutto il giorno:
- Dal 9 al 18 agosto compreso: la linea A della RER sarà chiusa tra le stazioni Nation e Val de Fontenay e tra Nation e Fontenay-sous-Bois,
- Dal 5 al 20 agosto compreso : la linea A della RER sarà chiusa tra le stazioni Cergy-Le Haut e Conflans-Fin d'Oise.
Per ogni chiusura eccezionale, un piano di trasporto alternativo e autobus sostitutivi saranno offerti ai passeggeri.
*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).
RER B
Lavori di ammodernamento
Proseguono i lavori di ammodernamento sulla linea B della RER per accogliere treni più veloci, efficienti e spaziosi, guadagnando regolarità e sicurezza sulle linee.
Durante i lavori, alcune stazioni e parti della linea non saranno servite :
- Dal 29 maggio al 27 agosto : in entrambe le direzioni, i treni non si fermeranno alla stazione di Bagneux.
- Dal 22 luglio al 25 agosto compreso : la linea sarà chiusa tra Bourg-la-Reine e Robinson, ramo Robinson.
- Dal 14 luglio al 20 agosto compreso : chiusura del tratto Fontaine-Michalon - Massy-Palaiseau nell'ambito della sostituzione dei ponti centenari di Chartres (linea B) e Gallardon (linea C). Una grande operazione nella città di Massy (91), vicino alla stazione di Massy-Verrières.
- Dal 22 luglio al 4 agosto compreso : chiusura della linea tra Fontaine Michalon e Croix de Berny (che estende la zona di chiusura da Massy-Palaiseau a Croix de Berny durante le sue due settimane vedi sopra) per il miglioramento dell'esercizio ferroviario dei TGV interregionali.
- Dal 24 luglio al 12 agosto compreso : nessun treno circolerà dalle 23:30 tra Denfert-Rochereau e Gare du Nord come parte della manutenzione del patrimonio dei binari di Châtelet-Les-Halles.
Per ogni chiusura viene proposto ai passeggeri un piano di trasporto alternativo.
Lavori sull'asse nord della RER B: chiusura del 12, 13 e 14 agosto compresi
Sabato 12, domenica 13 e lunedì 14 agosto 2023, l'ammodernamento della RER B da parte di SNCF, il culmine di oltre due anni di lavori, fornirà alla RER B un nuovo capolinea temporaneo che verràutilizzato per mantenere i treni su alcune sezioni della linea in caso di incidenti. I lavori preparano anche l'arrivo delle nuove navette aeroportuali e creano un nuovo capolinea della linea a nord a La Plaine-Stade-de-France.
Capolinea temporanei che aumenteranno la capacità di turnaround dei treni e quindi miglioreranno il mantenimento del traffico in caso di interruzione del traffico.
12-14 agosto: impatti sulla linea Parigi-Laon
- Nessun treno circolerà sui soliti binari, tra Parigi e Mitry-Claye,
- Alcuni treni saranno deviati via Ormoy-Villers & Creil, con tempi di percorrenza più lunghi.
Dal 12 al 14 agosto: conseguenze sul traffico RER B
Nessun treno circolerà in entrambe le direzioni tra:
- Parigi Gare du Nord e Mitry-Claye,
- Gare du Nord di Parigi e Aulnay-sous-Bois.
I treni circoleranno tra:
- Il sud della linea e Parigi Gare du Nord sotterranea,
- Tra Mitry-Claye e Crépy-en-Valois,
- Aulnay-sous-Bois e l'aeroporto CDG 2 con le navette.
- Saranno istituiti autobus sostitutivi tra Parigi e Compans.
12, 13 e 14 agosto 2023: viaggiatori, posticipa i tuoi viaggi
Durante il periodo, i viaggiatori sono invitati a posticipare il loro viaggio, in particolare lunedì 14 agosto. Per le persone che sarebbero costrette a viaggiare, vengono istituiti autobus sostitutivi.
Per maggiori informazioni e dettagli sulle alternative, visita il sito transilien.com, sezione RER B, il blog RER B, sezione lavori o leggi il nostro articolo sull'argomento !
Altri lavori sulla RER B: chiusura della linea per tutta l'estate dalle 23
Altre operazioni saranno effettuate sulla linea B e richiederanno la chiusura della linea per tutta l'estate a partire dalle 23 :
- Lavori di sostituzione di 14 km di binari nei comuni tra Aulnay e Mitry : ad Aulnay tra il 31 luglio e il 5 agosto, a Mitry dal 21 agosto al 14 ottobre, a Sevran-Livry dal 21 agosto al 30 settembre, a Sevran dal 21 agosto al 30 settembre.
- Lavori di rinnovo dei binari e della massicciata : tra Parigi e Aulnay dall'8 luglio al 14 agosto.
- Preparazione per l'arrivo del nuovo materiale rotabile a La Courneuve: dall'11 giugno al 26 giugno di notte nei giorni feriali e nei fine settimana dalle 23:30 alle 4:30.
RER C
Durante il periodo estivo, SNCF effettuerà lavori di ammodernamento e rigenerazione delle attrezzature :
- 910 metri di rotaie rinnovate tra le stazioni di Invalides e Musée d'Orsay tra il 3 luglio e il 1° settembre,
- 2,8 km di sostituzione dei binari e massicciata tra le stazioni Musée d'Orsay e Notre Dametra il 15 luglio e il 17 agosto,
- Rinforzo delle strutture del tunnel della linea C a Pont d'Alma tra il 16 luglio e il 26 agosto,
- Sostituzione di 12,5 km di binari (tra Lardy e Etampes) e 17 km (tra Vanves e La Verrière) fino al 30 settembre,
- Costruzione di una cabina di segnalazione a Dourdan per tutta l'estate, di notte nei giorni feriali,
- Sostituzione della segnaletica a Savigny-sur-Orge nelle notti dal 25 al 26 giugno.
- Ccirconvallazione ferroviaria tra Massy e Antony per eliminare l'incrocio delle linee B e C ed evitare conflitti di traffico.
Conseguenze sul traffico della linea C
- 1, 2, 8 e 9 luglio : i treni saranno diretti tra Choisy-le-Roi e Juvisy.
- Dal 15 luglio al 26 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Avenue Henri Martin, Javel e Austerlitz. I viaggiatori sono invitati a fare riferimento alle linee regolari (Metro 10, Bus 30 e Bus 63).
- Dal 15 luglio al 26 agosto : nessun treno circola tra le stazioni di Pont de Rungis e Massy Palaiseau. I passeggeri sono invitati a fare riferimento alle linee regolari.
Cosa c'è da sapere
Nell'ambito dei lavori di sostituzione dei ponti di Chartres (RER B) e Gallardon (RER C), la LGV Atlantiques è interrotta dal 17 luglio dalle 23:30 al 20 luglio, alle 5:00 e dal 7 agosto, dalle 23:00 al 10 agosto, alle 5:30. I TGV saranno deviati alla stazione di Austerlitz.
RER D
Lavori previsti sulla linea RER D
- Prepararsi all'arrivo della RER di nuova generazione : sull'asse Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes, SNCF effettuerà lavori di rinforzo catenario nel settore Plateau dal 1 al 2 luglio, dal 2 al 3 settembre, nonché ogni notte dalle 22 alle 6 nei giorni feriali fino a dicembre 2023.
- Innalzamento delle banchine a Maisons-Alfort-Alfortville dal 9 all'11 giugno, dal 16 al 18 giugno, dal 23 al 25 giugno. Il resto del lavoro si svolgerà nelle notti feriali dalle 22:00 alle 6:00 fino ad agosto 2023.
Conseguenze sul traffico della linea D
- Dal 10 al 29 luglio e dal 31 luglio al 26 agosto sull'asse Juvisy - Corbeil Essonnes via Évry Courcouronnes: i treni circolano solo in una direzione sulla linea D (sull'asse.
- Nei giorni feriali, i treni circolano dalle 4:25 alle 9:00 in direzione di Parigi e dalle 16:35 alle 21:00 i treni circolano in direzione Parigi verso la provincia.
- Nei fine settimana, i treni circolano in direzione di Parigi dalla mattina fino alle 14:55 e nella direzione opposta dalle 15:00 alla fine del servizio.
L'altro senso di circolazione è fornito da un servizio di autobus sostitutivo
RER E
Lavori previsti sulla linea RER E
Sull'asse orientale, SNCF effettuerà lavori di rigenerazione:
- 14 km di binari saranno rinnovati tra Pantin e Noisy-le-Sec tra il 29 maggio e il 1° luglio.
- Operazioni di rimozione e sostituzione degli scambi nella stazione di La Ferté Milon dal 14 luglio al 14 settembre.
- Tra Yvris ed Emerainville i binari saranno rinnovati il 15, 16 e 22,23 luglio.
- A Vaires-sur-Marne saranno trasformati cinque dispositivi di manutenzione dei binari e 1200 metri di binari e massicciata : i lavori preparatori si svolgeranno dal 14 agosto al 17 settembre e i lavori principali dal 18 settembre al 24 novembre.
Conseguenze sul traffico della linea E (e P)
Nell'ambito dei lavori e del progetto EOLE, alcune stazioni parigine saranno soggette a rinvii del traffico:
- I fine settimana del 3, 4 e 10 e 11 giugno : le stazioni di Haussmann Saint Lazare e Magenta,
- Il fine settimana del 17 e 18 giugno : le stazioni di Haussmann Saint Lazare, Magenta e Rosa Parks,
- Dal 19 giugno al 28 giugno : stazione Haussmann Saint Lazare.
Per le altre operazioni estive (relative alla RER E e alla linea P) sono previste altre modifiche di servizio :
- 29 e 30 luglio, 5 e 6 agosto, 11 e 12 agosto, 19 e 20 agosto e 26 e 27 agosto :
- La stazione di Chelles Gournay non sarà servita in entrambe le direzioni.
- La stazione di Vaires Torcy non sarà servita in direzione di Parigi.
- Dal 15 luglio al 27 agosto : nessun treno tra le stazioni di Meaux e La Ferté Milon. Un servizio di autobus sostitutivo sarà istituito tra queste stazioni.
- 14, 15 e 16 luglio : nessun treno sulle diramazioni Coulommiers e Provins. Sarà istituito un servizio di autobus sostitutivo.
- Dal 3 luglio al 27 agosto : la stazione di Nangis non sarà servita in entrambe le direzioni. Viene istituito un servizio di autobus sostitutivo.
