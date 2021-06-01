Lavori estivi 2023 sulla rete RER

RER A

Nell'ambito del rinnovo degli scambi e degli incroci * e dei lavori di manutenzione dell'infrastruttura, la RER A sarà chiusa tutto il giorno:

Dal 9 al 18 agosto compreso: la linea A della RER sarà chiusa tra le stazioni Nation e Val de Fontenay e tra Nation e Fontenay-sous-Bois,

la linea A della RER sarà chiusa e tra Dal 5 al 20 agosto compreso : la linea A della RER sarà chiusa tra le stazioni Cergy-Le Haut e Conflans-Fin d'Oise.

Per ogni chiusura eccezionale, un piano di trasporto alternativo e autobus sostitutivi saranno offerti ai passeggeri.

*Gli scambi e gli incroci sono tutti gli elementi che supportano il treno. Sono composti da elementi fissi (zavorre e traversine) ed elementi mobili (scambi, che consentono al treno di biforcare).